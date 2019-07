Rafael Nadal, despre Roger Federer: "A jucat mai bine, dar nu am terminat încă"

Wimbledon

Rafael Nadal a fost învins de Roger Federer în semifinalele de la Wimbledon, însă ibericul a declarat că cei doi se vor mai întâlni, chiar dacă nu se mai află la prima tinerețe. Rafa a spus că este dezamăgit că nu a reușit să câștige titlul de la All England Club, însă a admis că adversarul său a jucat mai bine.





"Nu am terminat încă (n.r. el și Roger Federer) așa că... lucrurile continuă. Tocmai am mai avut un episod în această după amiază. Desigur, așa cum am zis și ieri, știm că de fiecare dată când jucăm există mai puține șanse să fim la același nivel ridicat. Îmi pare rău că am pierdut pentru că pentru mine a fost încă o oportunitate. Știu că șansele nu sunt pentru totdeauna. Anul trecut am avut șanse aici, acum din nou, însă nu am putut să mai câștig o dată acest turneu", a declarat Nadal, la conferința de presă.





Despre jocul disputat vineri, Rafa a declarat că jocul său nu a fost la cel mai înalt nivel și că Roger a jucat excelent.





"El e mereu în stare să facă cele mai dificile lucruri să pară ușoare. E în stare să se deplaseze pe teren mai rapid decât oricine. Pune tot timpul presiune pe oponent pentru că are abilitatea de a lovi mingea mai devreme decât oricine. Probabil acesta este cel mai dificil lucru și el îl face atât de bine.

Retururile lui au fost mai bune. Eu nu am primit servele prea bine azi. Am început să joc mai bine, dar a fost prea târziu. Cred că reverul meu nu a funcționat la fel de bine ca în tururile trecute. Am fost puțin îngrijorat în privința backhand-ului, așa că nu m-am putut mișca liber pentru a lovi cu forehand-ul. Când se întâmplă asta împotriva unui jucător ca el, este foarte dificil", a conchis Nadal.

Citește și:

La 11 ani distanță după ce își adjudeca primul trofeu la All England Club în fața lui Roger Federer, Rafael Nadal a fost nevoit să se recunoască învins în disputa din semifinale contra elvețianului. Federer a fost jucătorul mai bun la toate capitolele, a stat bine în schimburile din spatele terenului, iar serviciul a fost la cote înalte. Singurele momente de slăbiciune le-a avut în setul al doilea, însă elvețianul l-a dat rapid uitării și a jucat excelent până la finalul meciului. S-a terminat 7-6(3), 1-6, 6-3, 6-4 pentru Fedex, care s-a calificat în finală la Wimbledon pentru a 12-a oară în carieră. Pentru titlu, Roger se va duela cu Novak Djokovic.