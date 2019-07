​Wimbledon, finala: Simona Halep vs Serena Williams (de la ora 16:00) / Ziua cea mare - La un pas de glorie

De știut:





Până la calificarea în finala de la Wimbledon, Simona Halep a pierdut un singur set, împotriva Mihaelei Buzărnescu.





Singurul român care a mai ajuns în ultimul act la Wimbledon, în proba de simplu, este Ilie Năstase, în 1972 şi 1976, ambele finale fiind pierdute.





Dacă va câștiga, Serena o va egala recordul lui Margaret Court în privința numărului de Grand Slam-uri câștigate: 24.





Pentru calificarea în finală, Halep va primi 1,175 milioane de lire sterline (1,3 milioane de euro) şi 1.300 de puncte WTA.





Câştigătoarea Wimbledon-ului va încasa 2,35 milioane de lire sterline (2,6 milioane de euro) şi 2.000 de puncte WTA.





Începând de luni, Simona va urca pe locul 4 în clasamentul WTA de simplu.





Ce au declarat cele două jucătoare:





"Am jucat multe meciuri cu Serena, majoritatea foarte strânse. Am învăţat din ele că am o şansă. Acum, împotriva ei, voi crede în şansa mea de a câştiga. Bineînţeles, respect enorm tot ce a realizat ea, dar acum mă simt mai puternică mental în faţa ei. Vom vedea ce va fi, este o mare provocare pentru mine" - Simona Halep.





"Are multe calităţi impresionante. Evident, tenacitatea ei, capacitatea ei de a deveni din ce în ce mai bună de fiecare dată, capacitatea de a găsi putere. Nu poate fi subestimată. Este ca o mică ‘powerhouse’. A terminat anul pe locul 1 de două ori consecutiv şi simt că a revenit şi vrea să demonstreze că poate din nou. Cred că cheia întâlnirilor noastre e că nu am uitat niciodată acea înfrângere cu ea. M-a făcut să realizez la ce nivel poate ajunge și asta mă face să fiu mereu atentă să nu mai permit un astfel de meci" - Serena Williams.





Serena este considerată favorită de cei mai mulți dintre specialiști, însă Simona are șansa ei. Pentru a pune mâna pe primul titlu de la Wimbledon, românca trebuie să servească bine cu <primul> și să îi pună probleme americancei la retur.





Mats Wilander, la Eurosport: "Va fi un meci foarte tare cu Simona Halep. Serena Williams și-a ridicat foarte mult nivelul în ultima perioadă. Ambele joacă din ce în ce mai bine. Va fi însă complet diferit în finală. De ce? Halep nu va mai dicta punctele sâmbătă. Dacă Serena servește bine, va fi foarte greu. Cred că Serena va ataca foarte mult serviciul secund al Simonei. A fost fantastic ce a făcut (n.r. Simona în semifinala cu Svitolina). Se simte foarte bine pe iarbă. Se află într-un moment extraordinar. E o zi mare pentru tenisul din România".

Brad Gilbert, expert în tenis, la ESPN: "Cred că pentru Serena, nu e important neapărat titlul cu numărul 24 în turneele de Grand Slam, ci mai degrabă numărul 4! Doar trei femei au câştigat un trofeu important după ce au născut Evonne Goolagong, Margaret Court şi Kim Clijsters. Dar să nu uităm că Serena nu mai este invincibilă, a pierdut 4 din ultimele 6 finale majore.

Dacă Serena va evolua la acelaşi nivel, nimeni nu o poate opri! Sunt însă strategii care pot da roade. Ca să învingă, Simona trebuie să aibă un procentaj mare la primul serviciu - pe al doilea, Serena o îngroapă. De asemenea, Simona trebuie să returneze bine pe serviciul Serenei. Am văzut ce fac adversarele ei, inclusiv Strycova - stau pe linia de fund. Recomand Simonei să se uite la finala de anul trecut şi să vadă poziţia pe care a adoptat-o Angelique Kerber!"





Darren Cahill, pentru Eurosport: "Simona a avut nevoie de un impuls din punct de vedere psihologic. Iarba trebuie să îți fie prieten, nu dușman. E o foarte bună oportunitate. Joacă cu cea mai bună jucătoare din istorie, pe cea mai bună suprafață a acesteia. Pricipalele arme sunt reverul și mobilitatea pe teren".





Martina Navratilova, potrivit wtatennis.com: "Serena e atât minunată pe iarbă încât Terenul Central de la Wimbledon e aproape ca o a doua casă pentru ea. Dacă Serena e sănătoasă pe această suprafață, este foarte greu să o învingi. În ultimele sale finale de Grand Slam, Serena a întâlnit adversare inconfortabile, dar simt că Simona este o adversară mai accesibilă pentru ea.

Serena știe că trebuie să o învingă pe Simona, că Simona nu se va bate singură. Dacă Serena vrea să câștige, ea trebuie să continue să joace ca în semifinală. Face totul cum trebuie în acest moment, incluzând deplasarea, ceea ce îi permite să ajungă în poziție și să reducă numărul erorilor neforțate".





Jonathan Overend, comentator radio BBC: "Chiar dacă nu este o părere la modă, cred că Halep va câștiga. Are toate calitățile pentru a deveni campioană. Evident că este o problemă uriașă cine îi va fi adversară, dar are determinarea, atributele fizice și jocul pentru a realiza acest lucru. Nu credeam asta la începutul competiției. Anul trecut, da, venind după câștigarea Roland Garros am crezut că este posibil. Nu știu de ce am neglijat-o așa de tare anul acesta.

Putem să îi vedem foamea de rezultate din nou. Este disperată să câștige alt Grand Slam, în mod special acesta. Jocul ei a crescut pe parcursul turneului fiind ajutată de faptul că a trecut neobservată. Dacă rămâne în control și începe puternic, poate câștiga chiar dacă nu se impune în primul set, atâta timp cât partida va fi una strânsă. S-ar putea să fie nevoită să revină, însă cred că va putea să o facă".

Parcursul celor două jucătoare la Wimbledon:

Simona Halep

6-3, 6-1 cu Victoria Azarenka (Belarus, 40 WTA), 1h06m Turul III:(Belarus, 40 WTA), 1h06m

6-3, 6-3 cu Cori Gauff (SUA, 313 WTA), 1h15m Optimi:(SUA, 313 WTA), 1h15m





Serena Williams

Turul I: 6-2, 7-5 cu Giulia Gatto-Monticone (Italia, 161 WTA), 1h20m

Turul II: 2-6, 6-2, 6-4 cu Kaja Juvan (Slovenia, 133 WTA), 1h34m

Turul III: 6-3, 6-4 cu Julia Goerges (Germania, 17 WTA), 1h12m

Optimi: 6-2, 6-2 cu Carla Suarez Navarro (Spania, 31 WTA), 1h04m

Sferturi: 6-2, 4-6, 6-3 cu Alison Riske (SUA, 55 WTA), 2h01m

Semifinale: 6-1, 6-2 cu Barbora Strycova, 59m





Simona Halep vs Serena Williams, meciuri directe 2-9 (abandon Serena într-un meci):





2019, Australian Open: 6-1, 4-6, 6-4 pentru Serena

2016, US Open: 6-2, 6-4, 6-3 pentru Serena

2016, Indian Wells: 6-4, 6-3 pentru Serena

2015, Cincinnati: 6-3, 7-6(5) pentru Serena

2015, Miami: 6-2, 4-6, 7-5 pentru Serena

2015, Indian Wells: Simona Halep (abandon Serena)

2014, Turneul Campioanelor (Singapore): 6-3, 6-0 pentru Serena

2014, Turneul Campioanelor (Singapore): 6-2, 6-0 pentru Halep

2013, Cincinnati: 6-0, 6-4 pentru Serena

2013, Roma: 6-3, 6-0 pentru Serena

2011, Wimbledon: 3-6, 6-2, 6-1 pentru Serena





Finale de Grand Slam disputate de cele două jucătoare:





Simona Halep

2014, Roland Garros: 4-6, 7-6(5), 4-6 cu Maria Sharapova (Rusia)

2017, Roland Garros: 6-4, 4-6, 3-6 cu Jelena Ostapenko (Letonia)

2018, Australian Open: 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki (Danemarca)

2018, Roland Garros: 3-6, 6-4, 6-1 cu Sloane Stephens (SUA)





Serena Williams

1999, US Open: 6-3, 7-6(4) cu Martina Hingis (Elveția)

2001, US Open: 2-6, 4-6 cu Venus Williams (SUA)

2002, Roland Garros: 7-5, 6-3 cu Venus Williams (SUA)

2002, Wimbledon: 7-6(4), 6-3 cu Venus Williams (SUA)

2002, US Open: 6-4, 6-3 cu Venus Williams (SUA)

2003, Australian Open: 7-6(4), 3-6, 6-4 cu Venus Williams (SUA)

2003, Wimbledon: 4-6, 6-4, 6-2 cu Venus Williams (SUA)

2004, Wimbledon: 1-6, 4-6 cu Maria Sharapova (Rusia)

2005, Australian Open: 2-6, 6-3, 6-0 cu Lindsay Davenport (SUA)

2007, Australian Open: 6-1, 6-2 cu Maria Sharapova (Rusia)

2008, Wimbledon: 5-7, 4-6 cu Venus Williams (SUA)

2008, US Open: 6-4, 7-5 cu Jelena Janković (Serbia)

2009, Australian Open: 6-0, 6-3 cu Dinara Safina (Rusia)

2009, Wimbledon: 7-6(3), 6-2 cu Venus Williams (SUA)

2010, Australian Open: 6-4, 3-6, 6-2 cu Justine Henin (Belgia)

2010, Wimbledon: 6-3, 6-2 cu Vera Zvonareva (Rusia)

2011, US Open: 2-6, 3-6 cu Samantha Stosur (Australia)

2012, Wimbledon: 6-1, 5-7, 6-2 cu Agnieszka Radwańska (Polonia)

2012, US Open: 6-2, 2-6, 7-5 cu Victoria Azarenka (Belarus)

2013, Roland Garros: 6-4, 6-4 cu Maria Sharapova (Rusia)

2013, US Open: 7-5, (6)6-7, 6-1 cu Victoria Azarenka (Belarus)

2014, US Open: 6-3, 6-3 cu Caroline Wozniacki (Danemarca)

2015, Australian Open: 6-3, 7-6(5) cu Maria Sharapova (Rusia)

2015, Roland Garros: 6-3, (2)6-7, 6-2 cu Lucie Šafářová (Cehia)

2015, Wimbledon: 6-4, 6-4 cu Garbiñe Muguruza (Spania)

2016, Australian Open: 4-6, 6-3, 4-6 cu Angelique Kerber (Germania)

2016, Roland Garros: 5-7, 4-6 cu Garbiñe Muguruza (Spania)

2016, Wimbledon: 7-5, 6-3 cu Angelique Kerber (Germania)

2017, Australian Open: 6-4, 6-4 cu Venus Williams (SUA)

2018, Wimbledon: 3-6, 3-6 cu Angelique Kerber (Germania)

2018, US Open: 2-6, 4-6 cu Naomi Osaka (Japonia)





Palmaresul celor două jucătoare:





De-a lungul carierei, Halep a câștigat 18 turnee (unul de Grand Slam - Roland Garros):

Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;





Simona a mai jucat 17 finale: Madrid (Premier Mandatory), Doha (Premier) - 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010 (News.ro).





Serena Williams a câștigat 72 de titluri de-a lungul carierei (23 de Grand Slam - 7 Australian Open, 3 Roland Garros, 6 US Open, 7 Wimbledon):

Australian Open (2017), Roma, Wimbledon (2016), Australian Open, Miami, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati (2015), Brisbane, Miami, Rome, Stanford, Cincinnati, US Open, WTA Finals (2014), Brisbane, Miami, Charleston, Madrid, Rome, Roland Garros, Bastad, Toronto, US Open, Beijing, WTA Finals (2013), Charleston, Madrid, Wimbledon, Stanford, Jocurile Olimpice, US Open, WTA Finals (2012), Stanford, Toronto (2011), Australian Open, Wimbledon (2010), Australian Open, Wimbledon, WTA Finals (2009), Bangalore, Miami, Charleston, US Open (2008), Australian Open, Miami (2007), Australian Open (2005), Miami, Beijing (2004), Australian Open, Paris [Indoors], Miami, Wimbledon (2003), Scottsdale, Miami, Roma, Roland Garros, Wimbledon, US Open, Tokyo, Leipzig (2002); Indian Wells, Toronto, WTA Finals (2001), Hanovra, Los Angeles, Tokyo (2000), Paris [Indoors], Indian Wells, Los Angeles, US Open, Grand Slam Cup (1999).





Serena a pierdut 22 de finale: Wimbledon, US Open (2018), Australian Open, Indian Wells, Roland Garros (2016); Doha, Cincinnati (2013), US Open (2011), Sydney (2010), Miami (2009), Wimbledon (2008), Moscova (2007), Wimbledon, Los Angeles, WTA Finals (2004), Charleston (2003), =Berlin, WTA Finals (2002), US Open (2001), Paris [Indoors], Montréal (2000), Miami (1999).





Ultimele zece finale de la Wimbledon:





2018: Angelique Kerber (Germania) vs Serena Williams (SUA) 6-3, 6-3

2017: Garbine Muguruza (Spania) vs Venus Williams (SUA) 7-5, 6-0

2016: Serena Williams (SUA) vs Angelique Kerber (Germania) 7-5, 6-3

2015: Serena Williams (SUA) vs Garbine Muguruza (Spania) 6-4, 6-4

2014: Petra Kvitova (Cehia) vs Eugenie Bouchard (Canada) 6-3, 6-0

2013: Marion Bartoli (Franța) vs Sabine Lisicki (Germania) 6-1, 6-4

2012: Serena Williams (SUA) vs Agnieszka Radwanska (Polonia) 6-1, 5-7, 6-2

2011: Petra Kvitova (Cehia) vs Maria Sharapova (Rusia) 6-3, 6-4

2010: Serena Williams (SUA) vs Vera Zvonareva (Rusia) 6-3, 6-2

2009: Serena Williams (SUA) vs Venus Williams (SUA) 7-6(3), 6-2





Lista tuturor câștigătoarelor de la Wimbledon:





2018 Angelique Kerber

2017 Garbine Muguruza

2016 Serena Williams

2015 Serena Williams

2014 Petra Kvitova

2013 Marion Bartoli

2012 Serena Williams

2011 Petra Kvitova

2010 Serena Wiliams

2009 Serena Williams

2008 Venus Williams

2007 Venus Williams

2006 Amelie Mauresmo

2005 Venus Williams

2004 Maria Sharapova

2003 Serena Williams

2002 Serena Williams

2001 Venus Williams

2000 Venus Williams

1999 Lindsay Davenport

1998 Jana Novotna

1997 Martina Hingis

1996 Steffi Graf

1995 Steffi Graf

1994 Conchita Martinez

1993 Steffi Graf

1992 Steffi Graf

1991 Steffi Graf

1990 Martina Navratilova

1989 Steffi Graf

1988 Steffi Graf

1987 Martina Navratilova

1986 Martina Navratilova

1985 Martina Navratilova

1984 Martina Navratilova

1983 Martina Navratilova

1982 Martina Navratilova

1981 Chris Evert Lloyd

1980 Evonne Goolagong Cawley

1979 Martina Navratilova

1978 Martina Navratilova

1977 Virgina Wade

1976 Chris Evert

1975 Billie Jean King

1974 Chris Evert

1973 Billie Jean King

1972 Billie Jean King

1971 Evonne Goolagong

1970 Margaret Court

1969 Ann Jones

1968 Billie Jean King





Începutul Erei Open





1967 Billie Jean King

1966 Billie Jean King

1965 Margaret Smith

1964 Maria Bueno

1963 Margaret Smith

1962 Karen Susman

1961 Angela Mortimer

1960 Maria Bueno

1959 Maria Bueno

1958 Althea Gibson

1957 Althea Gibson

1956 Shirley Fry

1955 Louise Brough

1954 Maureen Connolly

1953 Maureen Connolly

1952 Maureen Connolly

1951 Doris Hart

1950 Louise Brough

1949 Louise Brough

1948 Louise Brough

1947 Margaret Osborne

1946 Pauline Betz





Între 1940 și 1945 nu s-a disputat din cauza celui de-al doilea Război Mondial





1939 Alice Marble

1938 Helen Moody

1937 Dorothy Round

1936 Helen Jacobs

1935 Helen Moody

1934 Dorothy Round

1933 Helen Moody

1932 Helen Moody

1931 Cilly Aussem

1930 Helen Moody

1929 Helen Wills

1928 Helen Wills

1927 Helen Wills

1926 Kitty Godfree

1925 Suzanne Lenglen

1924 Kitty McKane

1923 Suzanne Lenglen

1922 Suzanne Lenglen

1921 Suzanne Lenglen

1920 Suzanne Lenglen

1919 Suzanne Lenglen





Între 1915 și 1918 nu s-a disputat din cauza Primului Război Mondial





1914 Dorothea Lambert Chambers

1913 Dorothea Lambert Chambers

1912 Ethel Larcombe

1911 Dorothea Lambert Chambers

1910 Dorothea Lambert Chambers

1909 Dora Boothby

1908 Charlotte Sterry

1907 May Sutton

1906 Dorothea Douglass

1905 May Sutton

1904 Dorothea Douglass

1903 Dorothea Douglass

1902 Muriel Robb

1901 Charlotte Sterry

1900 Blache Hillyard

1899 Blache Hillyard

1898 Charlotte Cooper

1897 Blanche Hillyard

1896 Charlotte Cooper

1895 Charlotte Cooper

1894 Blanche Hillyard

1893 Lottie Dod

1892 Lottie Dod

1891 Lottie Dod

1890 Lena Rice

1889 Blanche Hillyard

1888 Lottie Dod

1887 Lottie Dod

1886 Blanche Bingley

1885 Maud Watson

1884 Maud Watson