Simona Halep - Serena Williams este marea finală din acest an a turneului de la All England Club. Deși statistica nu îi este favorabilă, Simona are prima șansă în finala de sâmbătă cu Serena Williams, în viziunea lui Ilie Năstase. Mai mult, primul număr 1 ATP a ironizat-o pe jucătoarea ce a triumfat de 7 ori la Wimbledon pentru greutatea pe care o are.