Trofee şi alte obiecte de colecţie ale lui Boris Becker, vândute la licitaţie cu 680.000 de lire sterline

Peste 680.000 de lire sterline (862.652 de dolari) s-au strâns în urma unei licitaţii online la care s-au vândut trofee şi alte obiecte din colecţia fostului tenismen Boris Becker. Obiectul vândut cel mai scump a fost trofeul din 1989 de la US Open, care a fost adjudecat cu 150.250 de lire sterline, relatează Reuters, conform News.ro.





Becker, în vârstă de 51 de ani, a fost declarat în faliment de un tribunal britanic, în 2017, din cauza datoriilor către Arbuthnot Latham & Co. Firma care s-a ocupat de procedurile în cazul său a decis scoaterea la licitaţie de 82 de obiecte din coleţia fostului sportiv.



Printre obiectele licitate se numără o replica a Cupei Davis, cumpărată cu 52.100 de lire sterline, un inel de membru al International Tennis Hall of Fame, precum şi ceasuri şi echipamente.



Licitaţia ar fi trebuit să aibă loc anul trecut, dar a fost amânată după ce Becker a cerut imunitate diplomatică, invocând rolul de ambasador al Republicii Centrafricane în Uniunea Europeană pe probleme sportive, culturale şi umanitare.



“În 2018, cea mai mare sumă oferită pentru trofeul US Open era de 36.000 de lire sterline, iar în acest an este de 150.250 de lire sterline, ceea ce este fantastic”, a declarat Mark Ford, administrator special în cazul falimentului personal al lui Becker, potrivit BBC.



Boris Becker are în palmares şase trofee de grand slam la simplu, inclusiv trei la Wimbledon, şi un aur olimpic la dublu, obţinut în 1992.