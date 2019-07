Ilie Năstase (singurul sportiv din România care ajunsese în finală la Wimbledon): "Simona are prima şansă la titlu chiar şi cu Serena Williams"

Singurul român care a mai jucat finale la Wimbledon, la simplu, Ilie Năstase, a declarat, joi, că Simona Halep are prima şansă la câştigarea turneului londonez chiar şi dacă va evolua contra Serenei Williams, transmite News.ro.





"Nu au fost momente în care să fie vreo problemă, să revină Svitolina. Ea s-a enervat la 5-1, nu pricep de ce, eu la 5-1 arătam tabela adversarilor, ea se enervează. Se simte foarte bine pe iarbă, se vede. În afară de Zhang şi Svitolina nu prea a avut adversare, sperăm să nu câştige Serena, dar cred că are prima şansă. Simona are prima şansă, chiar şi cu Serena, care e puţin cam obosită, cam grasă, a slăbit vreo 20 de grame, trebuie să o ridice cu macaraua. Serena nu stă fizic prea bine, poate o bate Strycova, care e jucătoare de dublu, nu de simplu. Dacă joacă cu Serena, Simona trebuie să o alerge, să dea scurte. Acum cred că Serena va avea o atitudine de număr 2 în faţa Simonei. Dacă aş fi antrenorul Simonei, m-aş concentra doar la turneele de grand slam", a declarat Năstase la Digisport.



Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7, s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-3, în 72 de minute, pe jucătoarea ucraineană Elina Svitolina, numărul 8 mondial şi cap de serie numărul 8. Halep va juca a cincea finală de grand slam, a treia de turneu în acest an şi cea cu numărul 36 (în total) din carieră, la simplu. Jucătoarea română a câştigat un singur grand slam, la Roland Garros, anul trecut.



În finală, Halep va evolua cu Serena Williams (SUA), locul 10 WTA şi cap de serie numărul 11, sau cu Barbora Strycova (Cehia), locul 54 WTA.



Calificarea în finală este recompensată cu 1,175 milioane de lire sterline (1,3 milioane de euro), şi cu 1.300 de puncte WTA. Câştigătoarea trofeului va primi 2,35 milioane de lire sterline (2,6 milioane de euro) şi 2.000 de puncte WTA.



Singurul român care a mai jucat finale la Wimbledon, la simplu, este Ilie Năstase, în 1972 şi 1976, ambele pierdute.





Simona Halep vs Serena Williams, meciuri directe 2-9:



2019, Australian Open: 6-1, 4-6, 6-4 pentru Serena

2016, US Open: 6-2, 6-4, 6-3 pentru Serena

2016, Indian Wells: 6-4, 6-3 pentru Serena

2015, Cincinnati: 6-3, 7-6(5) pentru Serena

2015, Miami: 6-2, 4-6, 7-5 pentru Serena

2015, Indian Wells: Simona Halep (abandon Serena)

2014, Turneul Campioanelor (Singapore): 6-3, 6-0 pentru Serena

2014, Turneul Campioanelor (Singapore): 6-2, 6-0 pentru Halep

2013, Cincinnati: 6-0, 6-4 pentru Serena

2013, Roma: 6-3, 6-0 pentru Serena

2011, Wimbledon: 3-6, 6-2, 6-1 pentru Serena 2016, Indian Wells: 6-4, 6-3 pentru Serena2015, Cincinnati: 6-3, 7-6(5) pentru Serena2015, Miami: 6-2, 4-6, 7-5 pentru Serena2015, Indian Wells: Simona Halep (abandon Serena)2014, Turneul Campioanelor (Singapore): 6-3, 6-0 pentru Serena2014, Turneul Campioanelor (Singapore): 6-2, 6-0 pentru Halep2013, Cincinnati: 6-0, 6-4 pentru Serena2013, Roma: 6-3, 6-0 pentru Serena2011, Wimbledon: 3-6, 6-2, 6-1 pentru Serena





S-ar putea să te intereseze și: