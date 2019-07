Ion Țiriac, dezvăluiri din echipa Simonei Halep: Primește în continuare unele sfaturi de la Darren Cahill

Până la drumul spre semifinalele de la Wimbledon, Simona Halep a învins-o, printre altele, pe marea speranță Cori Gauff. Deși s-a impus fără mari bătăi de cap, Simona a fost nemulțumită la finalul disputei și s-a dus imediat să exerseze serviciul. Dezvăluirea a fost făcută de Ion Țiriac, omul de afaceri mai precizând că fostul lider mondial mai primește unele sfaturi de la Darren Cahill, australianul fiind prezent la Londra în calitate de comentator tv.







Halep vs Svitolina (semifinale) va avea loc joi, de la ora 15:00, urmând să fie în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.







Despre victoria cu Gauff și discuțiile cu Darren Cahill







"Simona are un antrenor şi acum, este un român şi este în semifinale la Wimbledon (n.r. Daniel Dobre). Vorbeşte şi cu Darren. În cartea mea, dar cu alte adrese, Darren este unul dintre foarte puţinii care cred că ştie ceva despre tenis. Vă dau un singur exemplu, acum două zile, domnişoara Simona Halep îmi spune: „Am bătut-o pe asta (n.r. Cori Gauff), dar am servit al dracului de prost. M-am dus şi m-am antrenat imediat după ce am terminat, m-am dus să servesc.







I-am spus: „Întreabă-l pe Darren ăsta, nu este el acolo, dar te vede pentru că îţi comentează meciurile. Eu aş arunca mingea mai jos...”. „(n.r. reacţia Simonei) Vai de mine şi de mine, asta mi-a spus acum o oră şi el”.







Sunt nişte lucruri care unul, într-adevăr, le pipăie şi le vede. Dar, cineva apoi trebuie să le implementeze. Eu nu cunosc nicio altă implementare la sport decât repetiţia. Adică, acel lucru trebuie să-l respecţi de 1.000 de ori.







După ce ai făcut asta, poţi să pretinzi că mingea trebuie să se ducă acolo. Jocul pe iarbă este ceva mai repede, deplasarea pe iarbă este puţin diferită. Dar fata asta are un talent ieşit din comun.







Pentru că, altfel, un om sau o „oamă” nu ar avea niciun fel de şansă să fie în semifinală la Wimbledon, cu antrenamentul care nu l-a făcut toate lunile respective din motive foarte justificate" - Ion Ţiriac pentru ProSport.







Despre Serena Williams





"Chit că băbuţa aia (n.r. face referire la Serena) are 36 de ani sau 37, pentru tenis nu este foarte tânără. Să o spunem pe aia dreaptă, mai are şi kilogramele pe care le are, dar atunci când o rade, nici nu poţi să pui altfel pe româneşte, mingea se duce de două ori mai repede ca la oricare alta.





Acum, dacă o mişti de două ori, nu mai ajunge, asta este sigur. Poţi însă să o mişti? Ce este înainte, oul sau găina? Ce este, lovitura ei care te termină sau poţi să o mişti tu cu prima şi atunci cu a doua aproape o termini.





Dar dacă nu termini punctul repede, ea din trei lovituri prinde una, ca să fie bună sau rea. Matematic şi pe hârtie, Simona poate să câştige cu oricare şi destul de uşor”, a completat Ion Țiriac, pentru ProSport.ro.