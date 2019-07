Cine este Elina Svitolina, adversara Simonei din semifinalele de la Wimbledon, și unde ar putea Halep să facă diferența

Elina Svitolina este una dintre adversarele căreia îi place să joace cu Simona: are un plan tactic care se potrivește stilului jucătoarei noastre, iar victoriile de pe zgură vorbesc despre multă încredere (cele două finale de la Roma). Are însă și sportiva din Ucraina puncte slabe în mecanismul de joc, iar serviciul ar putea reprezenta cheia semifinalei de la All England Club.Meciul Halep vs Svitolina va fi în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro de la ora 15:00.





Rezultatul carierei la Wimbledon







Nu ajunsese vreodată în semifinalele unui Grand Slam, dar a făcut-o acum la Wimbledon, acolo unde specialiștii din tenis nu îi dădeau mari șanse. Cel mai bun rezultat al Elinei la All England Club era un tur 4, bifat în 2017.







Mats Wilander vorbea joi despre cât de mult o ajută Gael Monfils pe Svitolina. Francezul este jucător activ în ATP, în partea superioară a ierarhiei, iar acesta cu siguranță vede <altfel> meciul din loja prietenei sale. Oferă sfaturi, Elina vine din ce în ce mai mult la fileu, jocul îi merge până acum pe iarba londoneză.







Venirile la fileu







Față de cum eram obișnuiți, Elina a făcut unele ajustări în jocul ei. Vine mult mai des la fileu, încearcă să pună presiune pe adversare de la plasă, nu mai încearcă să facă diferența doar prin lovituri de pe baseline. Are procentaje bune de la fileu, dovadă că a exersat acest procedeu destul de mult.







Serviciul







În afară de meciul cu Maria Sakkari (unde a avut 58% procentaj), Elina este vulnerabilă pe serviciul al doilea, acolo unde va putea fi o pâine de mâncat pentru Simona. Halep oricum este una dintre cele mai bune jucătoare din circuit la retur (vorbesc aici statisticile întocmite de WTA).







Sportiva din Ucraina a avut unele probleme chiar și pe primul serviciu, procentajele nefiind de speriat pentru o defensivă precum cea a Simonei (cel mai bine a stat contra Petrei Martic - 83%).







Variația







Jucătoare cu o încheietură fină și cu mintea ageră, Elina este capabilă să schimbe din mers planul tactic. Am văzut-o de atâtea ori reușind unele reveniri atunci când toată lumea o vedea deja în drumul spre vestiare. Reușește să inventeze în unele momente execuții cu care să-și surprindă adversarele, lovituri venite aparent din senin. Este însă o sportivă de moral, iar un eventual debut mai dificil de meci i-ar turna cu siguranță plumb în încălțări. De asemenea, dacă s-a urcat pe un val de încredere, poate fi întoarsă doar cu mare dificultate din calea spre victorie.







Este o jucătoare periculoasă care a arătat de-a lungul timpului că știe cum să joace împotriva Simonei (conduce de altfel cu 4-3 la meciurile directe).







Svitolina, o adevărată maratonistă





Nu o fi ea chiar la nivelul maratonistei cu acte în regulă (n.r. Caroline Wozniacki), dar Elina este o jucătoare foarte bine pregătită din punct de vedere fizic. Rezistă în cele mai dure raliuri, este capabilă de o mare risipă de energie și poate câștiga uneori meciuri doar alergând dintr-o parte în alta de pe linia de fund.







Serviciul și returul, foarte importante pentru Simona







Elina are cu siguranță multe arme, dar nici Simona nu se poate plânge. Deplasarea trebuie să fie la un nivel înalt, la fel mentalul (a arătat bine la acest capitol Halep până acum la Londra).







În plus, diferența s-ar putea face la serviciu (trebuie să joace mai mult cu primul sportiva noastră) și la retur, acolo unde Simona a arătat că poate fi foarte bună.







Pe lângă toate acestea, Halep trebuie să arate încă o dată că știe să ajuteze din mers un eventual plan tactic care nu va da roade. Are nevoie de variație, de acele puncte importante câștigate cu ajutorul inteligenței de pe teren.







Să nu uităm un alt aspect care s-ar putea dovedi important: Svitolina este la doar prima semifinală de Grand Slam din carieră, pe când Simona nu mai este o necunoscută la acest nivel. Halep are aici un avantaj important, rămâne de văzut cum va reuși să gestioneze presiunea care se va simți din plin pe Centralul londonez.







Pe cine a eliminat Svitolina până la semifinale și care a fost statistica ei:





Sferturi: Karolina Muchova (7-5, 6-4)





Cifrele Elinei în acest meci: doi ași, o dublă greșeală, 24 de lovituri câștigătoare, 16 erori neforțate, 17/24 puncte câștigate la fileu, 59% puncte câștigate cu primul serviciu și 47% pe al doilea, distanță alergată 2009,2 metri. Durată meci: 1h 32 min.



Turul IV: Petra Martic (6-4, 6-2)



Cifrele Elinei în acest meci: 3 ași, 5 duble greșeli, 30 de lovituri câștigătoare, 17 erori neforțate, 15/21 puncte câștigate la fileu, 83% puncte câștigate cu primul serviciu și 32% pe al doilea, distanță alergată 2516,6 metri. Durată meci: 1h 49 min.







Turul III: Maria Sakkari (6-3, 6-7(1), 6-2)





Cifrele Elinei în acest meci: un as, două duble greșeli, 15 lovituri câștigătoare, 27 de erori neforțate, 16/22 puncte câștigate la fileu, 66% puncte câștigate cu primul serviciu și 58% cu al doilea, distanță alergată 2439 metri. Durată meci: 2h 8 min.







Turul II: Margarita Gasparyan (5-7, 6-5)





A fost meciul în care Elina nu a obținut practic pe teren victoria, aceasta venind în urma unui abandon al Margaritei Gasparyan. Rusoaica avea 1-0 la seturi (7-5) și era într-o situație bună de a închide partida în două manșe.







Cifrele Elinei în acest meci: doi ași, nicio dublă, 15 de lovituri câștigătoare, 20 de erori neforțate, 16/26 puncte câștigate la fileu, 63% puncte câștigate pe primul serviciu și 40% pe al doilea, distanță alergată 3110,3 metri. Durată meci: 1h 53 min.







Turul I: Daria Gavrilova (7-5, 6-0)





Cifrele Elinei în acest meci - un as, o dublă greșeală, 16 lovituri câștigătoare, 14 erori neforțate, 11 puncte câștigate la fileu din 14 veniri, 73% puncte câștigate pe primul serviciu și 56% pe al doilea, distanță alergată 1325,2 metri. Durată meci: 1h 5 min.







Cine este Elina Svitolina







Nascută pe 12 septembrie 1994 la Odessa, Elina locuiește de ani buni la Monte Carlo. Este antrenată de Andrew Bettles, iar de ceva timp în loja ei se află și prietenul Gael Monfils. Părinții sunt Mykhaylo și Olena, iar fratele este Yulian. A început tenisul la vârsta de 5 ani, idolul copilăriei a fost Andre Agassi, lovitura preferată este serviciul, iar suprafațele favorite sunt hard-ul și zgura.







Vorbește engleză și rusă, îi place să citească despre mediul de afaceri și cel economic, iar mâncarea preferată este cea din Ucraina gătită de mama și de bunica. Sportivii pe care îi admiră cel mai mult sunt Kobe Bryant și Nik Vujicic. Artiștii preferați sunt Eminem, AC/DC și Bruno Mars. A câștigat titlul la junioare la Roland Garros la vârsta de 15 ani.







Titluri în carieră:







13 - 2018 - Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 - Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 - Kuala Lumpur; 2015 - Marrakech; 2014 - Baku; 2013 - Baku; 2012 - 125/Pune.





Finalistă (2): 2016 - New Haven, Zhuhai.