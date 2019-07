Ajuns la o vârstă respectabilă pentru un jucător de tenis, Robert Lindstedt (42 ani, fostul coleg al lui Horia Tecău) concurează alături de Jelena Ostapenko în proba de dublu mixt din cadrul turneului de la Wimbledon. Cei doi s-au calificat în sferturile de finală, însă nu această performanță i-a scos în evidență ci serviciile pe care letona i le-a administrat în ceafă colegului ei de echipă.

We're here to report that Jelena Ostapenko has been at it again \uD83D\uDE48#Wimbledon | @JelenaOstapenk8 pic.twitter.com/OPhhSxAa3I