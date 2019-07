​Wimbledon: Roger Federer, în semifinale după ce a pierdut primul set cu Kei Nishikori / Elvețianul, 100 de victorii la All England Club

Statistica lui Federer în meciul de miercuri:





Ași: 12

Puncte câștigate cu primul serviciu: 81% (57/70)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 58% (21/36)

Puncte câștigate la fileu: 81% (25/31)

Puncte de break câștigate: 29% (4/14)

Lovituri câștigătoare: 55

Erori neforțate: 32

Total puncte câștigate: 138

Distanță acoperită: 2614,2 metri.

Titlurile lui Fedex la Wimbledon: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017





Ce a făcut Roger de-a lungul prezențelor sale pe iarba londoneză:





1999 - turul I

2000 - turul I

2001 - sferturi

2002 - turul I

2003 - câștigător

2004 - câștigător

2005 - câștigător

2006 - câștigător

2007 - câștigător

2008 - finalist

2009 - câștigător

2010 - sferturi

2011 - sferturi

2012 - câștigător

2013 - turul doi

2014 - finalist

2015 - finalist

2016 - semifinalist

2017 - câștigător

2018 - sferturi

Primul game al partidei a fost singurul de serviciu pe care Federer l-a pierdut. Acesta a mai apărat patru oportunități avute de nipon în primul set, însă nu a reușit să recupereze break-ul și s-a văzut învins cu 6-4. Au urmat trei seturi în care Fedex a servit excelent, i-a mai oferit japonezului o singură minge de break (salvată la 5-4 și 30-40 în setul al treilea) și a câștigat de patru ori contra serviciului.Meciul a durat două ore și 36 de minute. În urma acestui rezultat, Federer îl conduce cu 8-3 pe japonez în confruntările directe.Roger Federer s-a calificat pentru a 13-a oară în penultimul act al competiției de la All England Club. Pentru un loc în marea finală, acesta se va duela, cel mai probabil, cu Rafael Nadal. Ibericul îl conduce, la ora transmiterii acestui material, cu 2-0 la seturi și 4-1 în actul al treilea pe americanul Sam Querrey (65 ATP).Competiția de la "All England Lawn Tennis and Croquet Club" poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.