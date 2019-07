Cei doi au fost învinşi de perechea Bruno Soares/Nicole Melichar (Brazilia/SUA), cap de serie numărul 1, scor 6-3, 4-6, 6-2, într-o oră şi jumătate.

Serena Williams rămâne în luptă la Wimbledon pe tabloul de simplu feminin, ea fiind calificată în semifinale. Americanca o va întâlni pe sportiva din Cehia Barbora Strycova.

