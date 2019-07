Andy Murray: "Este puțin probabil să joc la US Open în proba de simplu"

Jucătorul britanic de tenis Andy Murray a anunţat, marţi seară, că, cel mai probabil, nu va evolua în proba de simplu de la US Open, ultimul Grand Slam al anului, de la finalul lunii august, susține News.ro.





"Cred că este puţin probabil să joc, din cauza timpului. Am discutat puţin cu echipa mea. Mai este multă treabă de făcut din punct de vedere fizic pentru a fi mai puternic. Mai am mult de muncă pentru a putea juca bine timp de cinci seturi. Mi-ar plăcea să joc, dar trebuie să gândesc pe termen lung. Nu vreau să sufăr o altă mare operaţie în câţiva ani", a declarat Murray.



Andy Murray a fost operat la şold în urmă cu şase luni. În prezent el joacă la dublu mixt la Wimbledon, alături de Serena Williams.



US Open, ultimul Grand Slam al anului, va avea loc în perioada 26 august - 8 septembrie.