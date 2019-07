Wimbledon: Serena Williams, în semifinale - Victorie în trei seturi cu Alison Riske

Serena Williams nu a avut parte de un meci ușor împotriva compatrioatei Alison Riske, fiind nevoie de set decisiv pentru a putea fi stabilită învingătoarea. Serena a avut câștig de cauză după un duel de două ore și un minut, scor 6-4, 4-6, 6-3.



De știut:



Sferturi, Wimbledon:



Alison Riske vs Serena Williams (11) 4-6, 6-4, 3-6

Barbora Strycova vs Johanna Konta (18)

Elina Svitolina (8) vs Karolina Muchova

Simona Halep (7) vs Shuai Zhang 7-6(4), 6-1





Semifinale:





Serena Williams vs Barbora Strycova/Johanna Konta (18)

Simona Halep vs Elina Svitolina (8)/Karolina Muchova