​LiveText Simona Halep vs Shuai Zhang 2-4

Wimbledon, sferturi

Contre-pied de rever al Simonei: 0-15. Din pacate, Halep scapa un rever in afara terenului (15-15), un mic cadou. Halep pare sa fi preluat putin controlul, trimite dintr-o parte in alta, iar Zhang incepe sa greseasca (15-30).







2:4 Chinezoaica ataca din orice pozitie, are un brat sigur, mingea isi gaseste loc de fiecare data apoape de linie. Simona nu traverseaza un moment prea bun, greseste si de pe mediana (0-30). In plus, nici primul serviciu nu o ajuta deloc. Backhand in lungul liniei de manual: 15-30, o lovitura care ii poate reda increderea in propriile forte...Zhang ataca vine la fileu, inchide punctul cu un voleu cu mare siguranta (15-40). Chinezoaica are o viteza in plus, este agresiva, hotarata, isi urmeaza cu strictete planul tactic. Greseste insa si ea, iar Simona reuseste sa egaleze la 40. Halep a preluat initiativa, iar Zhang nu mai poate tine nivelul ridicat. Din pacate, Simona nu scapa de acest game, a trimis in aut de pe centrul terenului. Un game foarte important in economia primului set. Banda fileului o ajuta pe Zhang, are minge de 5-1 acum...Halep deseneaza un cross scurt de forehand si salveaza a treia minge de break din acest game. Zhang se apara incredibil, iar pana la urma Simona greseste reverul in lungul liniei: a patra sansa de break pentru asiatica. O ajuta serviciul pe Simona (macar acum), inca o egalitate. Halep lupta exemplar, ajunge la o minge si o paseaza pe adversara: avantaj pentru Simona. Nici acum nu se termina game-ul, o rama a Simonei a trimis mingea in tribune. Ii mai oboseste mana si chinezoaicei, inca un avantaj pentru Halep. Crossul lung se duce in aut, Simona nu inchide nici acum game-ul - a cata egalitate? Simona ridica pumnul dupa ce a castigat cel mai frumos raliu de pana acum (si cel mai lung). Halep castiga un game al supravieturii, se face 4-2, insa ar putea fi un important pas in fata pentru mentalul Simonei







Zhang a castigat 10 din 11 mingi jucate cu primul serviciu, nimic de facut de la retur pentru Halep...Lovituri castigatoare: 8-2 pentru Shuai







1:4 Pe o minge lunga, Simona nu mai poate interveni (15-0). Zhang face pasul la fileu, o sufoca pe Simona, se face 30-0. Asiatica joaca precum pe PlayStation pana acum...Departe de minge, Shuai trimite in fileu (30-15). Serviciu pe tusa al lui Zhang, Simona cere challenge, dar mingea este buna (40-15). Inca un serviciu perfect, de aceasta data pe corpul Simonei, iar Zhang se distanteaza la 4-1...







1:3 Zhang vrea sa detina controlul, intra in teren, loveste din urcare, Simona este clar surprinsa (15-15). Pe o schimbare de directie, Halep greseste inca o data: 15-30. Un atac lung pe mediana o incomodeaza pe chinezoaica: 30-30. Dupa un slice al Simonei, Zhang rateaza forehandul, 40-30 pentru Halep. De pe culoarul de dublu, Zhang trimite imparabil in lungul de linie: egalitate. Ce debut perfect de meci are Shuai...Simona revine cu un serviciu puternic. Cu emotii, dar Simona apare pe tabela (3-1). Acum, este nevoie de rautate la retur...







Zhang are un joc care se muleaza perfect pe stilul Simonei: nu o lasa sa isi faca jocul, trimite foarte rapid mingea inapoi, debutul de meci este clar al asiaticei...







0:3 Asiatica este mai energica pe picioare, are parca o viteza in plus pana acum. Zhang este agresiva la retur, are adancime in lovituri, Simona trebuie neaparat sa varieze. Shuai ia mingea din urcare, nu ii da timp Simonei (30-0). Inca o rama a Simonei: 40-0. Se face 3-0, dupa ce Simona rateaza o minge din apropierea fileului







0:2 Retur lung al lui Zhang, iar Simona nu mai poate returna (0-15). Asiatica pune prea multa forta pe un retur, 15-15. Simona rateaza terenul cu o dreapta in cross lunga, 15-30, game-ul se complica putin. Backhand in lungul de linie care isi atinge tinta, ce lovitura a reusit Simona! 30-30. Inca un rever care isi face treaba, Simona a revenit frumos de la 15-30. Dintr-o defensiva disperata, Zhang gaseste terenul cu un contre-pied care a cazut pe linie (40-40). Rama a Simonei, minge de break pentru chinezoaica. Shuai accelereaza fantastic cu o dreapta in cross, iar break-ul apare pe tabela, Shuai conduce cu 2-0





0:1 Shuai serveste perfect la teu, 15-0. Inca un serviciu aspru, se face 30-0. O prima eroare nefortata a asiaticei, ea a venit de pe partea de forehand (30-15). Zhang isi face planul tactic in spatele unui prim serviciu excelent (40-15). De pe mediana, Zhang nu prinde terenul cu un rever (40-30). Cel mai lung schimb de pana acum este al Simonei: 40-40. A gasit un unghi foarte bun in cross scurt. Cu ceva complicatii, Zhang isi castiga pana la urma serviciul si conduce acum cu 1-0







Emmanuel Joseph din Franta va fi arbitrul din scaun al partidei din sferturi







Zhang va fi cea care va servi, conform tragerii la sorti







Simona si Shuai sunt la incalzire​







Nu mai este mult timp si cele doua jucatoare isi vor face aparitia pe Terenul 1 de la Wimbledon