​LiveText Simona Halep vs Shuai Zhang (de la ora 15:00)

Zhang - Loviturile câștigătoare/ erorile neforțate din fiecare tur, plus procentajele de la serviciu:

Turul I: 13/10 (80%, 58%)

Turul II: 13/12 (76%, 46%)

Turul III: 26/23 (68%, 28%)

Turul IV: 15/25 (55%, 57%)

Traseul lui Zhang până la sferturi:

Optimi: 6-4, 1-6, 6-2 cu Dayana Yastremska (1h 46 min)

Turul III: 6-4, 6-2 cu Caroline Wozniacki (1h 21 min)

Turul II: 6-3, 6-2 cu Yanina Wickmayer (1h 4 min)

Turul I: 6-4, 6-0 cu Caroline Garcia (1h 6 min)



Cât a stat Simona pe teren:



6-4, 7-5 cu Sasnovich (1h 41 min), 6-3, 4-6, 6-2 cu Buzărnescu (1h 51 min), 6-3, 6-1 cu Azarenka (1h 6 min), 6-3, 6-3 cu Gauff (1h 15 min).



Cine este asiatica



Este antrenată de Liu Shuo și face parte dintr-o familie de sportivi: tatăl (Zhang Zhi Qiang) a fost jucător de fotbal, în timp ce mama (Wang Feng Qin) fost jucătoare de baschet. A început să joace tenis de la vârsta de 6 ani, suprafața favorită este hard-ul și îi are drept idoli pe Roger Federer și pe Rafael Nadal.



Una dintre cele mai frumoase amintiri din tenis o reprezintă faptul că a jucat dublu mixt alături de Pete Sampras în 2011. Nu a uitat însă nici sfertul de finală bifat la Australian Open în 2016, Grand Slam la care a trecut și de Simona Halep în runda inaugurală.



Titluri în carieră:

2: 2017 - Guangzhou, 125/Honolulu; 2013 - Guangzhou, 125/Nanjing.



Meciurile directe:

2016, Beijing: 6-0, 6-3 pentru Zhang

2016, Australian Open: 6-4, 6-3 pentru Zhang

2012, Indian Wells: 6-1, 6-1 pentru Halep.

Competiția de la "All England Lawn Tennis and Croquet Club" poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.

Alison Riske vs Serena Williams (11)Barbora Strycova vs Johanna Konta (18)Elina Svitolina (8) vs Karolina MuchovaSimona Halep (7) vs Shuai Zhang