Cine este Shuai Zhang, adversara Simonei Halep din sferturile de la Wimbledon

Wimbledon-ul era Grand Slam-ul cu cele mai slabe rezultate din cariera lui Shuai, sportivă care nu reușise până în acest an să treacă în vreun fel de turul întâi de pe iarba londoneză. A facut-o însă în 2019, după ce a reușit să elimine nume importante din circuitul feminin precum Caroline Garcia și Caroline Wozniacki. Acum se va duela cu Simona Halep în sferturi (are 2-1 în meciurile cu jucătoarea noastră). Disputa va fi în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro de la ora 15:00.



Fără să aibă o relație specială cu iarba londoneză, Zhang a venit la ediția din acest an a Wimbledon-ului cu speranțele că va trece în sfârșit de turul întâi. Nu doar că acest lucru s-a întâmplat, dar asiatica este deja în a doua săptămână de întreceri și la un singur meci distanță de semifinale.



Până aici a eliminat nume mari precum Caroline Garcia și Caroline Wozniacki. Le-a învins pe amândouă rapid, fără să le dea nepărat mari speranțe. A avut procentaje mari pe primul serviciu, iar de aici și faptul că a putut să se țină de planul tactic. A comis mai multe erori neforțate în ultimele două tururi, meciuri în care nici punctele câștigate cu primul serviciu nu au mai fost atât de multe.



Este genul de jucătoare care a arătat că îi convine stilul Simonei (drept dovadă ultimele două victorii), dar totuși acum coordonatele sunt altele: se joacă pe iarbă, Halep nu mai este la nivelul din 2016, iar din punct de vedere mental a arătat multă stabilitate la acest Wimbledon.



Serviciul Simonei ar putea fi una dintre cheile meciului, mai ales în fața unei jucătoare care pune multă forță la retur. De asemenea, Halep are nevoie de variație împotriva unei sportive care (cel puțin pe hard) ia mingea devreme, îi convin duelurile tari de pe baseline și se folosește foarte bine de forța cu care vine mingea din terenul advers.



Nu ar fi neapărat indicată o bătălie în forță de pe linia de fund, Simona arătând că are armele necesare să-și plimbe adversarele și să le scoată din zona de confort.



Un plus ar mai putea avea asiatica la nivel mental: a învins-o categoric pe Simona în ultimele două partide, iar încrederea ar trebui să îi fie la un nivel înalt. Sigur, fiecare meci are povestea lui, iar Halep ar trebui să aibă avantajul (cel puțin pe hârtie) de a putea gestiona altfel emoțiile aparte pe care ți le dau partidele care se joacă în fazele superioare de la Grand Slam-uri.



Zhang - Loviturile câștigătoare/ erorile neforțate din fiecare tur, plus procentajele de la serviciu:

Turul I: 13/10 (80%, 58%)

Turul II: 13/12 (76%, 46%)

Turul III: 26/23 (68%, 28%)

Turul IV: 15/25 (55%, 57%)

Traseul lui Zhang până la sferturi:

Optimi: 6-4, 1-6, 6-2 cu Dayana Yastremska (1h 46 min)

Turul III: 6-4, 6-2 cu Caroline Wozniacki (1h 21 min)

Turul II: 6-3, 6-2 cu Yanina Wickmayer (1h 4 min)

Turul I: 6-4, 6-0 cu Caroline Garcia (1h 6 min)



Cât a stat Simona pe teren:



6-4, 7-5 cu Sasnovich (1h 41 min), 6-3, 4-6, 6-2 cu Buzărnescu (1h 51 min), 6-3, 6-1 cu Azarenka (1h 6 min), 6-3, 6-3 cu Gauff (1h 15 min).



Cine este asiatica



Este antrenată de Liu Shuo și face parte dintr-o familie de sportivi: tatăl (Zhang Zhi Qiang) a fost jucător de fotbal, în timp ce mama (Wang Feng Qin) fost jucătoare de baschet. A început să joace tenis de la vârsta de 6 ani, suprafața favorită este hard-ul și îi are drept idoli pe Roger Federer și pe Rafael Nadal.



Una dintre cele mai frumoase amintiri din tenis o reprezintă faptul că a jucat dublu mixt alături de Pete Sampras în 2011. Nu a uitat însă nici sfertul de finală bifat la Australian Open în 2016, Grand Slam la care a trecut și de Simona Halep în runda inaugurală.



Titluri în carieră:

2: 2017 - Guangzhou, 125/Honolulu; 2013 - Guangzhou, 125/Nanjing.



Meciurile directe:

2016, Beijing: 6-0, 6-3 pentru Zhang

2016, Australian Open: 6-4, 6-3 pentru Zhang

2012, Indian Wells: 6-1, 6-1 pentru Halep.

