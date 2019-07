Leonardo spune că Neymar poate pleca de la PSG, dar Barcelona nu s-a arătat a fi un adevărat cumpărător

Noul director sportiv al PSG, fostul fotbalist brazilian Leonardo, a declarat că atacantul Neymar poate pleca de la formaţia franceză, însă FC Barcelona, gruparea care îl doreşte, nu s-a arătat a fi un real cumpărător, informează lefigaro.fr, conform News.ro.





Neymar trebuia să se prezinte, luni, la reluarea pregătirilor echipei PSG pentru noul sezon, însă nu a făcut-o. Gruparea pariziană a emis un comunicat, în care precizează că jucătorul va fi sancţionat pentru absenţă.



Tatăl lui Neymar a răspuns că PSG ştia de mult timp că fiul său nu se va prezenta la club, la 8 iulie, deoarece trebuie să participe la unele acţiuni ale Institutului Neymar din Brazilia, finanţat chiar de gruparea franceză.



"Motivul absenţei este cunsocut de un an, în cadrul acţiunilor Institutului Neymar. Nu am putut să le amânăm şi jucătorul se va prezenta la 15 iulie. Este simplu, nu e o polemică. PSG este la curent cu participarea la acţiunilor institutului", a spus Neymar senior.



Potrivit presei franceze, comunicatul PSG ar fi fost publicat la cererea lui Leonardo, care doreşte să pună capăt privilegiilor de care se bucură vedeta braziliană.



Leonardo a fost clar, într-un interviu acordat Le Parisien, că Neymar are uşa deschisă pentru a părăsi PSG. Directorul sportiv a vorbit de "contacte superficiale" cu FC Barcelona, clubul care îl doreşte pe Neymar.



"Nu am văzut că Bracelona ar fi cu adevărat în poziţia unui cumpărător", a precizat Leonardo.



"Neymar poate părăsi PSG, dacă există o ofertă care să convină tuturor. Dar, azi, nu ştim nici dacă îl vrea cineva şi nici la ce preţ. Toate astea nu se fac într-o zi, e sigur", a adăugat el, apoi a continuat: "PSG vrea să conteze pe jucători care doresc să rămână şi să construiască ceva mare. Nu avem nevoie de jucători care ar face o favoare clubului rămânând aici."



Neymar a plecat, în vara anului 2017, de la Barcelona la PSG, după ce clubul din Paris a achitat clauza de reziliere a contractului brazilianului, în valoare de 222 milioane de euro, un record în fotbal.



În cele două sezoane petrecute pe Parc des Princes, Neymar, 27 de ani, nu a impresionat, ba mai mult a intrat în dizgraţia conducerii clubului, din cauza actelor de indisciplină şi problemelor fizice.



Din cauza unei accidentări, Neymar nu a făcut parte din lotul naţionalei Braziliei, care a câştigat, duminică, finala Copei America.