Ziua a șaptea de la Wimbledon a adus eliminarea lui Ashleigh Barty, liderul mondial, în timp ce Federer, Nadal și Djokovic și-au văzut liniștiți de drumul lor. Nici pentru Petra Kvitova nu a fost cu noroc, ea părăsind turneul. Organizatorii Grand Slam-ului londonez au realizat un montaj cu lucrurile care ar fi putut să scape pe transmisia video din cea de-a șaptea zi de concurs de la Wimbledon.



Manic Monday by name, Manic Monday by nature



Here's what you may have missed \uD83D\uDC40#Wimbledon pic.twitter.com/WaJSmMmdHL