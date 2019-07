Wimbledon (m): Roger Federer, victorie rapidă în fața lui Matteo Berrettini / Rezultatele zilei și programul sferturilor

Loviturile joase și serviciul puternic nu l-au putut salva pe Matteo, care trece printr-o formă de senzație (avea o singură înfrângere în ultimele 12 partide disputate, a câștigat turneul de la Stuttgart și s-a oprit în semifinale la Halle). Roger a reușit 23 de lovituri câștigătoare (14 pentru Berrettini), a făcut doar cinci erori neforțate (14 în dreptul italianului), a făcut câte două break-uri pe set și nu i-a oferit nicio șansă adversarului pe Terenul Central de la Wimbledon.





Pentru Berrettini, prezența în optimi reprezintă cea mai bună performanță din carieră la un turneu de Grand Slam. De cealaltă parte, Federer s-a calificat pentru a 55-a oară în sferturile unei asemenea competiții.

Novak Djokovic (Serbia/N.1) vs Ugo Humbert (Franța) 6-3, 6-2, 6-3

David Goffin (Belgia/N.21) vs Fernando Verdasco (Spania) 7-6 (11/9), 2-6, 6-3, 6-4

Guido Pella (Argentina/N.26) vs Milos Raonic (Canada/N.15) 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 (7/3), 8-6

Roberto Bautista (Spania/N.23) vs Benoît Paire (Franța/N.28) 6-3, 7-5, 6-2

Sam Querrey (SUA) vs Tennys Sandgren (SUA) 6-4, 6-7 (7/9), 7-6 (7/3), 7-6 (7/5)

Rafael Nadal (Spania/N.3) vs Joao Sousa (Portugalia) 6-2, 6-2, 6-2

Kei Nishikori (Japonia/N.8) vs Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Roger Federer (Elveția/N.2) vs Matteo Berrettini (Italia/N.17) 6-1, 6-2, 6-2

Aceasta a fost a 99-a victorie a lui Roger Federer la Wimbledon. Fedex a câștigat de opt ori titlul: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017Pentru un loc în semifinale, Roger se va duela cu niponul Kei Nishikori. Al optulea favorit l-a învins pe Mikhail Kukushkin (Kazakhstan, 58 ATP), scor 6-3, 3-6, 6-3, 6-4, după două ore și 45 de minute de joc. Elvețianul conduce cu 7-3 în confruntările directe (Roger a câștigat singurul meci disputat pe iarbă, la Halle, în 2014).Djokovic (1) vs Goffin (21)Pella (26) vs Bautista (23)Querrey vs Nadal (3)Nishikori (8) vs Federer (2)