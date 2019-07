​Wimbledon: Novak Djokovic și Rafael Nadal, în sferturi după victorii în trei seturi

Djokovic a avut nevoie de o oră și 42 de minute pentru a se califica a 11-a oară în sferturile de la Wimbledon. Sârbul s-a impus cu 6-3, 6-2, 6-3, în fața lui Humbert, aflat la prima prezență pe tabloul principal.

Nole a câștigat de șase ori pe serviciul adversarului și a avut procentaje bune la lansare: 78% cu <primul>, 80% cu <al doilea>.

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF8 @DjokerNole will meet David Goffin in the #Wimbledon quarter-finals. \uD83C\uDFA5: @Wimbledon pic.twitter.com/PgwFYktlvN

Rafael Nadal (campion de două ori la Wimbledon) a trecut mai departe după 6-2, 6-2, 6-2 în fața lui Sousa. Meciul a durat o oră și 45 de minute. Ibericul a ajuns pentru a 39-a oară în sferturile unui turneu de Grand Slam.

Nadal se află la o singură victorie distanță de a 15-a calificare consecutivă la Turneul Campionilor (10-17 noiembrie, Londra). În turul următor, spaniolul îl va întâlni pe americanul Sam Querrey (SUA, 94 ATP).

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 @RafaelNadal will meet Sam Querrey or Tennys Sandgren for a place in the #Wimbledon semi-finals.



\uD83C\uDFA5: @Wimbledonpic.twitter.com/eS4N7t9Ngu