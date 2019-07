​Wimbledon (f): Karolina Pliskova și Petra Kvitova au fost eliminate în optimi / Rezultatele zilei și programul sferturilor

Muchova avut nevoie de trei ore și 17 minute pentru a trece de Pliskova. Aflată la prima prezență pe tabloul principal de la Wimbledon, Muchova a mai trecut de Aleksandra Krunic, Madison Brengle și Anett Kontaveit (favorită 20) în drum spre sferturi.





A fost 4-6, 7-5, 13-11 pentru Muchova, care a obținut prima victorie în fața unei jucătoare din Top 10 și și-a asigurat locul 43 în clasamentul WTA (salt de 25 de poziții). Eliminarea Karolinei Pliskova îi asigură australiencei Ashleigh Barty poziția de lider mondial și la finalul Grand Slam-ului londonez.





În sferturi, Muchova se va duela cu Elina Svitolina (favorită 8), care a trecut de Petra Martic, scor 6-4, 6-2.

Alison Riske (SUA) vs Ashleigh Barty (Australia/N.1) 3-6, 6-2, 6-3

Serena Williams (SUA/N.11) vs Carla Suárez (Spania/N.30) 6-2, 6-2

Barbora Strycova (Cehia) vs Elise Mertens (Belgia/N.21) 4-6, 7-5, 6-2

Elina Svitolina (Ucraina/N.8) vs Petra Martic (Croația/N.24) 6-4, 6-2

Karolína Muchová (Cehia) vs Karolína Plíšková (Cehia/N.3) 4-6, 7-5, 13-11

Simona Halep (România/N.7) vs Cori Gauff (SUA) 6-3, 6-3

Shuai Zhang (China) vs Dayana Yastremska (Ucraina) 6-4, 1-6, 6-2

În cea mai echilibrată partidă din optimi, Johanna Konta a învins-o pe Petra Kvitova, pe Terenul Central, scor 4-6, 6-2, 6-4, după două ore și 22 de minute.Alison Riske vs Serena Williams (11)Barbora Strycova vs Johanna Konta (18)Elina Svitolina (8) vs Karolina MuchovaSimona Halep (7) vs Shuai Zhang