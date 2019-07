​LiveText Simona Halep vs Cori Gauff 2-2

Gaufff se apara formidabil, disponibilitate mare la efort, dar dreapta Simonei este la inaltime (15-0). Prima dubla a partidei vine in dreptul Simonei:15-15. A doua dubla, 15-30, game-ul da semne ca s-ar putea complica. Trei duble la rand(!)...15-40, game cadou pentru Cori pana acum. Halep face pasul in teren, dicteaza ritmul cu forehandul (30-40). Americanca este neinspirata, trimite lung, egalitate la 40.







1:2 Gauff serveste bine, controleaza punctele (30-0). Se ajunge rapid la 40-0. Americanca are un sentiment bun in racheta, este agresiva, face pasul in teren cu fiecare ocazie, nu vrea sa o lase pe Halep sa-si faca jocul de regularitate. Se aude un oftat general in tribune atunci cand americanca rateaza cate o lovitura. Gauff isi castiga serviciul si conduce acum cu 2-1.







1:1 Gauff pune multa forta pe un retur, dar mingea se duce mult in afara terenului. Nu a existat control pe lovitura (15-0). Din retragere, Halep rateaza executia (15-15). Inca o eroare cu dreapta pentru Simona: 15-30. Fileul o ajuta putin pe Halep: 30-30. Dupa reactia tribunelor, lumea este mai mult de partea americancei. Din pacate, Simona trimite in fileu cu un rever in lungul liniei (30-40). Cori are rabdare, sta bine in defensiva, iar rebreak-ul apare (1-1). Sigur, a fost si o anumite pasivitate din partea Simonei...







1:0 Meciul a inceput cu Gauff la serviciu. Se trece deja peste faza da tatonare, se joaca agresiv, se cauta unghiurile cele mai bune. Simona este inca din primul game solida in defensiva (15-30). Americanca est usor grabita, iar Halep profita (15-40). Revine Cori cu ajutorul serviciului (30-40). Slice de rever al Simonei: Cori lasa mingea, crede ca este aut, dar mingea prinde terenul. Start perfect de meci pentru Halep, cu break







Cele doua sportive se afla la incalzire







A uimit circuitul WTA cu evoluția ei de la Wimbledon, iar acum bate la ușa sferturile de finală. Cori Gauff (locul 313 WTA, 15 ani) este noua senzație a tenisului feminin, iar astăzi dă piept cu Simona Halep. Meciul de pe Terenul 1 va fi în direct la Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





Învingătoarea din acest meci va evolua în sferturi cu Shuai Zhang (China), locul 50 WTA.



Calificarea în sferturi este recompensată la Wimbledon cu un premiu de 294.000 de lire sterline (328.000 de euro) şi cu 430 de puncte WTA.



S-au disputat până acum în optimi:

Ashleigh Barty (1) - Alison Riske 6-3, 2-6, 3-6

Elina Svitolina (8) - Petra Martic (24) 6-4, 6-2

Shuai Zhang - Dayana Yastremska 6-4, 1-6, 6-2

Barbora Strycova - Elise Mertens (21) 4-6, 7-5, 6-2