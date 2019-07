Wimbledon: Ashleigh Barty (liderul mondial), eliminată în optimi de Alison Riske

Turneul de la Wimbledon a rămas fără principala favorită, Ashleigh Barty (1 WTA) fiind eliminată în faza optimilor. Alison Riske este cea care a învins-o pe australiancă în trei seturi, scor 3-6, 6-2, 6-3.

Barty a fost în control în primul set, unul câștigat cu 6-3. Lucrurile au luat însă o întorsătură neașteptată, iar liderul mondial a pierdut frâiele disputei din optimi.



Alison a fost jucătoarea mai inspirată în următoarele două seturi, iar americanca a obținut calificarea după un meci care a durat o oră și 37 de minute (6-2, 6-3).

Ashleigh a plătit factura pentru numeroarele erori neforțate (25, față de doar 15 ale adverarei), australianca întrerupând astfel serie de 15 victorii consecutive din circuitul WTA.

Australianca a avut procentaj scăzut pe cel de-al doilea serviciu (37%), în timp ce Riske a fost impecabilă la retur și la mingile de break fructificate (4/4, 100%).

S-au disputat până acum în optimi:

Ashleigh Barty (1) - Alison Riske 6-3, 2-6, 3-6

Elina Svitolina (8) - Petra Martic (24) 6-4, 6-2

Shuai Zhang - Dayana Yastremska 6-4, 1-6, 6-2



Utimul punct al partidei Riske vs Barty:



A first ever Grand Slam quarter-final awaits...



Alison Riske recovers from a set down for the third time this tournament - the latest coming against world No.1 Ash Barty #Wimbledon | @Riske4rewards pic.twitter.com/oLMTtqpTgF