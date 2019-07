​Wimbledon: Mats Wilander nu crede că Halep poate fi învinsă de Gauff şi consideră că Simona va ajunge cel puţin în semifinale

​Analistul Eurosport Mats Wilander a declarat că nu crede că Simona Halep poate fi învinsă de americanca de 15 ani Cori Gauff în optimi şi consideră că fostul lider WTA nu poate rata accederea în semifinale, la Wimbledon, informează News.ro.





"Trebuie să recunosc că am fost foarte surprins de uşurinţa cu care Simona Halep a învins-o pe Victoria Azarenka. Nu sunt surprins de nivelul lui Halep, dar sunt surprins că Azarenka a comis atât de multe erori neforţate şi că a părut nervoasă, dar acesta este un semn că Simona Halep este mai bună pe iarbă decât am considerat. Le face pe jucătoare să intre în panică şi acestea se simt de parcă ar trebui să arunce mingea afară după două sau trei schimburi. Am mult respect faţă de Halep şi pentru ce a făcut în meciul cu Azarenka, atât de mult încât trebuie să regândesc posibilităţile ei la acest turneu, deoarece nu cred că pierde cu Gauff. Victoria cu Azarenka o pune în semifinale, pentru mine. Este o mare oprtunitatea pentru Halep, una extraordinară", a declarat Wilander, la Eurosport.



Fostul tenismen nu este impresionat de Cori Gauff, dar apreciază naturaleţea şi inteligenţa din evoluţia ei.



"Ştiu că ar fi o poveste mai bună dacă aş fi impresionat de Gauff ca mulţi alţii, dar nu sunt. Este un lucru natural, când eşti tânăr, nu ai frică, nu ai nervi. Joacă pe terenul central şi aş paria că nici nu realizează că sunt oameni acolo şi că are vedere tip tunel. Ceea ce este impresionant este că s-a descurcat cu aceste veterane, care dintr-un anumit motiv cred că o pot juca trimiţându-i numai tăiat, fără <spin> şi cu mult tenis ciudat. Ceea ce este impresionant este că nu s-a păcălit. A făcut-o o vreme în acest meci (n.r. - cu Polona Harcog), dar a fost bine că a găsit o cale să se descurce. Cunoştinţele ei de tenis, intuiţia ei în tenis şi IQ-ul ei în tenis sunt foarte înalte. Îmi place abilitatea ei tactică, asta nu a învăţat-o nimeni. Este natural. Este evident, Coco evoluează într-un mediu în care joacă tenis pe mâna ei, rezolvându-şi singură problemele. Nu arată precum cineva care a fost supra-antrenat, ceea ce este reconfortant pentru mine", a spus el.



Simona Halep, locul 7 WTA, va evolua luni, în jurul orei 16.30, cu jucătoarea americană Cori Gauff, locul 313 WTA, venită din calificări, în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon.



Învingătoarea din acest meci va evolua în sferturi cu câştigătoarea partidei Daiana Iastremska (Ucraina), locul 35 WTA - Shuai Zhang (China), locul 50 WTA.



Calificarea în sferturi este recompensată la Wimbledon cu un premiu de 294.000 de lire sterline (328.000 de euro) şi cu 430 de puncte WTA.