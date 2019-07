Cori Gauff, după ce Michelle Obama a lăudat-o pe Twitter: "A fost grozav să văd că ştie că exist"

Cori Gauff, jucătoarea care impresionează la Wimbledon, la vârsta de 15 ani, a fost lăudată de multe personalităţi din SUA, care i-au urmărit evoluţia de All England Club, între care Michelle Obama, soţia fostului preşedinte al SUA, Barack Obama, rapper-ul Jaden Smith şi actorul Samuel L. Jackson, scrie News.ro.









Gauff spune că a fost emoţionată de o postare a fostei prime doamne a SUA. "Cocco este grozavă", a scris Michelle Obama pe reţelele de socializare, după ce tânăra americancă a învins-o pe slovena Polona Hercog, în turul al treilea.



"Am fost entuziasmată, ea este una dintre modelele mele. Aşa că a fost grozav să văd că ştie că exist. Am văzut înregistrări video cu oameni ţipând după meci. Şi am văzut că, la Fort Lauderdale, cineva a pictat un zid cu chipul meu. A fost frumos", a declarat jucătoarea, potrivit Reuters.



Dar cel mai mult a fost entuziasmată de faptul că a fost remarcată de Jaden Smith, cântăreţul pe care-l areciază cel mai mult.



"Îl urmăresc pe Jaden de mult timp. Cei care mă urmăresc pe mine ştiu că numai despre asta postez", a precizat Gauff.



Cori Gauff va evolua în optimi la Wimbledon cu Simona Halep. Deşi spune că văzut multe partide ale jucătoarei românce şi este familiarizată cu stilul ei, Gauff afirmă că nu pregăteşte o tactică specială pentru meciul cu fostul număr 1 mondial: "Cred că o să o abordez cum abordez orice alt meci. Rutina mea a funcţionat destul de bine, aşa că o să intru la fel în meci."



Americanca de 15 ani, Cori Gauff, locul 313 WTA, venită din calificări, cea mai tânără jucătoare care a ajuns pe tabloul principal la Wimbledon după preliminarii, a învins-o, vineri, cu scorul de 3-6, 7-6 (7), 7-5, pe slovena Polona Hercog, locul 60 WTA, în turul al treilea al turneului de la Wimbledon. Gauff va da piept în optimi cu Simona Halep.



Hercog a condus cu 5-2, în setul al doilea şi a ratat două mingi de meci, una la 5-2 şi alta la 5-3. Tânăra jucătoare americană a revenit spectaculos şi a reuşit să ducă setul în tie-break şi meciul în decisiv. Gauff a avut 4-1 în setul al treilea, a fost egalată, apoi a reuşit la 6-5 break-ul care o duce în optimi, după două ore şi 45 de minute.



Cori Gauff, beneficiară a unui wild card în calificări, a devenit cea mai tânără jucătoare care ajunge pe tabloul principal la Wimbledon, la vârsta de 15 ani şi 122 de zile, în Era Open, care începe în 1968.



În ultimul tur al calificărilor, americanca a învins-o, cu scorul de 6-1, 6-1, pe Greet Minnen din Belgia, locul 129 WTA.



În seara dinaintea partidei, Gauff a dat online un test la ştiinţă, la şcoala ei din Florida. Ea este prima jucătoare sub 16 ani pe tabloul principal de la Wimbledon, după Laura Robson, în 2009, dar britanica a jucat atunci pe tablou cu wild card.



În turul I, Gauff a trecut de principala favorită a calificărilor, spaniola Aliona Bolsova, locul 94 WTA, cu scorul de 6-3, 6-4, iar în turul al doilea de rusoaica Valentina Ivahnenko, locul 250 WTA, cu 6-2, 6-3.



În turul I, pe tabloul principal, Gauff a învins-o pe compatrioata ei Venus Williams, locul 44 WTA, cu 6-4, 6-4, apoi pe Magdalena Rybarikova din Slovacia, locul 139 WTA, cu 6-3, 6-3.



Cori Gauff a câştigat turneul de la Roland Garros la simplu juniori, în 2018, şi a fost finalistă în 2017, la 13 ani, la US Open, tot la juniori.



Simona Halep, locul 7 WTA, va evolua luni, în jurul orei 16.30, cu Cori Gauff, în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon.



Meciul va avea loc pe terenul numărul 1, după întâlnirea Serena Williams - Carla Suarez Navarro, care începe la ora 15.00.