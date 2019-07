Wimbledon: Andy Murray și Serena Williams, debut cu dreptul la dublu mixt

Andy Murray și Serena Williams au câștigat primul meci jucat împreună la dublu mixt, în primul tur la Wimbledon. Cei doi au trecut în două seturi de cuplul Andreas Mies (Germania) / Alexa Guarachi (Chile), scor 6-4, 6-1.

Partida a durat o oră și 19 minute.

În runda a doua, Murray și Williams se vor duela cu echipa Fabrice Martin (Franța) / Raquel Atawo (SUA), cap de serie numărul 14.

După o accidentare la şold care a fost aproape să-i încheie cariera, Murray încearcă să revină treptat la forma din trecut cu meciuri de dublu. El nu participă la simplu la Wimbledon, turneu pe care l-a câştigat în 2013 şi 2016.

În proba de dublu masculin de la Wimbledon, Murray și partenerul său Pierre-Hugues Herbert (Franța) au fost învinși, sâmbătă, de echipa croată Nikola Mektic / Franco Skugor, cap de serie numărul 6, scor 6-7(4), 6-4, 6-2, 6-3, după trei ore de joc.

Serena Williams are 16 titluri de Grand Slam la dublu în palmares, dintre care două la dublu mixt (Wimbledon şi US Open, ambele în 1998, cu Max Mirnîi). La simplu, americanca a câștigat turneul de la Wimbledon de șapte ori: 2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2015 și 2016.

