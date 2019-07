​VIDEO Fabio Fognini riscă sancţiuni după ce a spus că ar vrea să explodeze o bombă la Wimbledon

Italianul Fabio Fognini, locul 10 ATP, ar putea primi interdicţie de participare la următoarele două grand slam-uri, după ce a spus, sâmbătă, la Wimbledon, că ar vrea ca acolo să explodeze o bombă, relatează Eurosport UK, potrivit News.ro.



Fognini a fost eliminat de Tennys Sandgren, numărul 94 ATP, în turul trei, scor 6-3, 7-6 (12), 6-3.



În timpul setului al doilea al a fost auzit spunând pe teren următoarele: “E corect să joc aici? Englezi nenorociţi. Sper ca o bombă să explodeze pe clubul ăsta. Ar trebui să explodeze o bombă aici”.



Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP