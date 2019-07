Wimbledon: Ashleigh Barty a făcut instrucție cu Harriet Dart (scor 6-1, 6-1); Serena Williams, victorie lejeră cu Julia Goerges

Ashleigh Barty (1 WTA) a câștigat de-o manieră categorică întâlnirea cu Harriet Dart (Marea Britanie, 182 WTA), din turul al treilea de la Wimbledon. Liderul mondial a cedat doar două game-uri, scor 6-1, 6-1, obținând calificarea în optimi după doar 53 de minute. La rândul său, Serena Williams (10 WTA) a trecut fără probleme de Julia Goerges (Germania, 17 WTA), scor 6-3, 6-4.

Ashleigh Barty s-a calificat în premieră în optimile de la Wimbledon, fază în care o va întâlni pe americanca Alison Riske (55 WTA), învingătoare în fața elvețiencei Belinda Bencic (13 WTA), scor 4-6, 6-4, 6-4, după două ore și 11 minute.



Barty este prima jucătoare din Australia care ajunge în optimile de la Wimbledon, după anul 2010. Până la ediția din acest an, sportiva de 23 de ani avea trei prezențe pe tabloul principal al competiției londoneze. În 2012 și 2017 a fost eliminată în primul tur, iar anul trecut a fost învinsă de Daria Kasatkina în runda a treia.



