VIDEO Cori Gauff, despre victoria epică în fața Polonei Hercog și ce spune despre meciul cu Halep: "E ireal cum viața se schimbă în câteva secunde"

Cori Gauff este de departe revelația actualei ediții de la Wimbledon. La doar 15 ani, americanca a învins nume importante din circuit, iar acum se află în fața meciului din optimi cu Simona Halep. Gauff a vorbit la conferința de presă despre cele mai importante momente ale partidei cu Hercog, despre confruntarea cu Halep, dar și despre noutățile din viața sa după evoluțiile de la Wimbledon. "E ireal cum viața se schimbă în câteva secunde", a declarat americanca.





"Când ultima lovitură a trecut pe deasupra capului meu, îmi spuneam: 'Te rog, ieși afară, te rog'. Apoi, am sărit și am zis: 'Wow, nu-mi vine să cred. A fost un meci lung, s-a terminat", a declarat Cori Gauff, potrivit WTA.





Cum a gestionat momentele dificile din meciul cu Hercog





"Când am ieșit pe teren, nu aveam emoții, dar eram ceva de genul: 'Wow, sunt într-adevăr pe Terenul central, unul dintre cele mai sacre terenuri din lume.







Când eram condusă cu 5-2, mă gândeam că pot să revin. Trebuie să-mi fac serviciul, break, apoi vom vedea ce se întâmplă. Chiar și atunci când ea a avut minge de meci, publicul a fost în spatele meu la fiecare pas. Chiar am apreciat asta pe parcursul meciului", a spus Gauff.







"E ireal cum viața se schimbă în câteva secunde"





"Nu știu, e o nebunie. Îmi amintesc că înaintea meciului cu Venus, după cum știți, când părăsești terenul de antrenament, sunt oameni care te așteaptă. Un copil mi-a cerut să facem o fotografie. Apoi, a doua zi, după ce am jucat cu Venus, toată lumea îmi striga numele. E ireal cum viața se schimbă în câteva secunde", a spus jucătoarea de 15 ani.





Ce a spus despre Simona Halep





"O urmăresc foarte mult, evident. Nu m-am antrenat cu ea niciodată. Nu știu cum se va simți mingea când voi juca împotriva ei, dar sunt foarte familiarizată cu ce joacă doar pentru că o urmăresc foarte mult", a precizat Gauff.





Vezi mai jos rezumatul meciului Cori Gauff vs Polona Hercog:





Cori Gauff are un parcurs excelent la Wimbledon. Americanca a câștigat șase partide, pierzând un singur set. În urma acestei performanțe, Gauff urcă până pe locul 139 în clasamentul WTA în timp real (salt de 174 de poziții).





Rezultatele înregistrate de Cori Gauff la Wimbledon 2019:



6-3, 6-4 vs Aliona Bolsova Zadoinov (Spania, 92 WTA) - primul tur al calificărilor

6-2, 6-3 vs Valentyna Ivakhnenko (Rusia, 251 WTA) - al doilea tur al calificărilor

6-1, 6-1 vs Greetje Minnen (Belgia, 128 WTA) - al treilea tur al calificărilor

6-4, 6-4 vs Venus Williams (SUA, 44 WTA) - primul tur

6-3, 6-3 vs Magdalena Rybarikova (Slovacia, 139 WTA) - al doilea tur

3-6, 7-6(7), 7-5 vs Polona Hercog (Slovenia, 60 WTA) - al treilea tur





Cori Gauff, speranța tenisului american (313 WTA, 15 ani), a salvat două mingi de meci în fața slovenei Polona Hercog (60 WTA), a câștigat cu scorul de 3-6, 7-6(7), 7-5, după două ore și 46 de minute de joc. În optimi, Gauff se va duela cu Simona Halep (7 WTA), partida urmând să aibă loc luni.Cori Gauff a devenit anul acesta cea mai tânără jucătoare din Era Open care ajunge pe tabloul principal la Wimbledon din calificări. După victoria în fața lui Venus Williams, Gauff declara că scopul său este câștigarea turneului."Scopul meu este să câștig turneul. Indiferent cu cine joc, vreau să câștig. De-a lungul celor patru mingi de meci împotriva lui Venus, știam că victoria va fi a mea. Nu am fost surprinsă că am câștigat. Cred că oamenii se limiteză prea mult. Îmi place să țintesc cât mai sus. Toți vom muri într-o zi și vreau să profit de tot", declara Cori Gauff.