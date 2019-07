Concluziile Simonei Halep după victoria cu Azarenka: "Cred că a fost cel mai bun meci al meu din acest an. Am jucat foarte bine"

Simona Halep (7 WTA) a avut o evoluție excelentă în confruntarea cu Victoria Azarenka, cedând doar patru game-uri în fața fostului lider mondial (scor 6-3, 6-1). Românca a declarat, la conferința de presă, că a fost cel mai bun meci al său din acest an. În plus, jucătoarea noastră a vorbit despre următoarea adversară, Cori Gauff (15 ani), despre accidentarea la gleznă, dar și despre obiectivul său în a doua săptămână de la Wimbledon.







Ce părere ai despre prestaţia ta de astăzi?





Sunt foarte satisfăcută. Cred că a fost cel mai bun meci al meu din acest an. Am jucat foarte bine, am fost foarte agresivă şi am crezut în mine tot timpul. Chiar dacă la început am fost condusă, nu m-am panicat, mă aşteptam la asta. Ştiam că va fi un meci greu, ştiam că va intra şi va lovi foarte tare. Am fost pregătită de această partidă şi sunt foarte fericită că am putut să înving o sportivă atât de bună ca "Vika", a declarat Simona Halep, la conferinţa de presă, potrivit Digi Sport.



Cum ai reuşit să ai acea serie de gameuri la rând, după ce ai fost condusă cu 3-1?





Nu m-am gândit la scor, pur şi simplu am rămas concentrată pe jocul meu. Am jucat cu încredere, iar apoi ea a început să greşească mai mult. A mai fost un moment greu la 1-0 în setul secund, când am avut două mingi de break şi ea a revenit. Dar am fost foarte încrezătoare că pot să înving.



Ai făcut bine tranziţia de la zgură la iarbă...





Cred că toată lumea face tranziţia de la zgură la iarbă bine. Mai mult, jucătoarele se simt bine pe toate suprafeţele, astfel că nu e ciudat să vezi pe cineva câştigând aici, din sportivele rămase în cursă. În ceea ce mă priveşte, am o şansă oriunde joc, trebuie doar să muncesc din greu şi să îmi doresc să câştig.



Dar tu pare că te simţi în elementul tău, că faci trecerea fără probleme.





Mereu am simţit că nu e grea trecerea de la zgură la iarbă. În 2013 am câştigat două turnee la rând, unul pe zgură, celălalt pe iarbă. Dar să joci pe iarbă e mereu dificil, pentru că nu ştii la ce să te aştepţi. Încerc să îmi îmbunătăţesc jocul pe iarbă.



Am văzut că Ion Ţiriac mereu e aproape de tine. Poate fi numit antrenorul tău?





Nu e antrenorul meu. El mereu are opinii şi ţin cont de ele, e alături de mine în fiecare secundă. E grozav să îl am alături, mereu îmi dă încredere, chiar dacă uneori e dur în modul în care îmi dă sfaturile. Dar energia pe care a consumat-o cu mine, de-a lungul carierei, m-a ajutat enorm.



Murray şi Serena fac pereche la dublu mixt. Tu ai accepta să joci alături de Andy?





Nu m-am gândit la asta, dar dacă va fi să joc în viitor dublu mixt o voi face cu Horia Tecău. Avem de luat o medalie la Jocurile Olimpice şi trebuie să ne antrenăm împreună. El e singurul partener la care mă gândesc în acest moment.



Se discută despre o reformă în privinţa premiilor, astfel încât şi jucătorii slab clasaţi să aibă o şansă mai mare de a se dezvolta. Tu ce părere ai?





Nu îmi place să vorbesc despre acest subiect. Nu sunt o persoană care să preţuiască foarte mult banii. E destul de delicat să vorbesc, mai ales că în poziţia mea am tot ce îmi doresc. Dacă există posibilitatea să se schimbe ceva astfel încât să fie ajutaţi jucătorii care sunt clasaţi prost, e o idee bună. Să sperăm că îi va ajuta o asemenea schimbare.



Ce părere ai de Cori Gauff, viitoarea adversară?





Nu am jucat niciodată în faţa acestei sportive. Nici nu am văzut-o jucând, dar ştiu că a bătut-o pe Venus, ceea ce reprezintă un rezultat mare. Să ajungi în optimi la Wimbledon la 15 ani e un rezultat incredibil. Cred că o să joace bine în viitor, dar eu trebuie să mă concentrez pe mine.



S-a discutat mult despre programarea meciurilor pentru jucătorii de top şi pe alte arene decât Centralul.





Mulţi jucători ar merita să joace pe Terenul Central. Nu am vreo problemă să joc pe Terenul 2, de exemplu, mai ales că acum sunt numărul 6 WTA. Dar şi când eram numărul unu, nu mă aşteptam să joc mereu pe cea mai mare arenă. Oamenii vor să vadă mulţi alţi jucători pe terenurile mari, aşa că e normal să se ajungă la astfel de situaţii.



Cum te simţi cu glezna?





Sunt ok, nu am avut dureri. A fost doar o sperietură în primul tur. Nu mă mai doare şi sper să fiu bine.



Te-a surprins că Azarenka a avut un joc de totul sau nimic?





Nu am fost surprinsă de tactica Victoriei. Ştiam că trebuie să fiu puternică pe picioare şi să nu mă duc prea mult în spate. Am stat aproape de linie şi ea nu se aştepta la asta. Astfel, a început să greşească mult.



E cel mai bun meci al tău pe iarbă?





Nu ştiu dacă e cel mai bun meci de pe iarbă, am jucat şi în 2014 foarte bine.



Crezi că poţi juca mai bine decât ai făcut-o azi?





Sunt pe un drum bun, sunt încrezătoare, dar mai e loc de progresat.





A existat vreo nemulţumire legată de jocul tău azi?





Primul set nu am servit grozav. Nici nu am dat prea mult cu el în teren. În setul doi m-am reglat şi a fost mai bine. Sper să servesc mai bine în turul următor, pentru că o să am nevoie.



Ai avut un procentaj foarte bun la al doilea serviciu. Ai schimbat ceva?





Încerc să lovesc serviciul doi mai puternic, pentru că ştiu că fetele atacă serviciul doi. Am exersat mult la acest capitol şi astăzi mi-a mers foarte bine.



Ce obiectiv ai pentru a doua săptămână?





Faptul că sunt în săptămâna a doua e un rezultat bun deja. Dar îmi doresc mai mult, vreau să câştig fiecare meci pe care îl joc. Am încredere şi sunt pozitivă, e tot ce contează.





Simona Halep (7 WTA) a învins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-1, pe Victoria Azarenka (Belarus, locul 40 WTA), calificându-se în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon. Românca se va duela în faza următoare cu americanca Cori Gauff (15 ani), revelația actualei ediții a competiției londoneze. Gauff (313 WTA) a trecut în turul trei de Polona Hercog (60 WTA), 3-6, 7-6 (7), 7-5, după ce a salvat două mingi de meci în setul al doilea, la 2-5 și 3-5.