Wimbledon (m): Djokovic, Raonic, Goffin, Bautista și Paire merg în optimi / Anderson, Khachanov, Medvedev și Auger-Aliassime au părăsit competiția (Rezultatele zilei)

Novak Djokovic (favorit 1), Milos Raonic (15), David Goffin (21), Roberto Bautista (23) și Benoit Paire sunt capii de serie care s-au calificat, vineri, în optimile competiției de la Wimbledon. Kevin Anderson (4), Karen Khachanov (10), Daniil Medvedev (11) și Felix Auger-Aliassime (19) sunt cele mai importante nume care merg acasă.

Ugo Humbert (Franța) vs Félix Auger-Aliassime (Canada/N.19) 6-4, 7-5, 6-3

David Goffin (Belgia/N.21) vs Daniil Medvedev (Rusia/N.11) 4-6, 6-2, 3-6, 6-3, 7-5

Fernando Verdasco (Spania) vs Thomas Fabbiano (Italia) 6-4, 7-6 (7/1), 6-4

Milos Raonic (Canada/N.15) vs Reilly Opelka (SUA) 7-6 (7/1), 6-2, 6-1

Roberto Bautista (Spania/N.23) vs Karen Khachanov (Rusia/N.10) 6-3, 7-6 (7/3), 6-1

Benoît Paire (Franța/N.28) vs Jirí Veselý (Cehia) 5-7, 7-6 (7/5), 6-3, 7-6 (7/2)

Competiția de la "All England Lawn Tennis and Croquet Club" poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.

Djokovic (1) vs HumbertGoffin (21) vs VerdascoPella (26) vs Raonic (15)Bautista (23) vs Paire (28)