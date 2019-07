​​Wimbledon (f): Halep, Pliskova, Svitolina și Gauff, în optimi / Wozniacki, Kontaveit, Hsieh, Sakkari și Azarenka au fost eliminate (Rezultatele zilei)

Ziua de vineri a fost una plină de meciuri spectaculoase la Wimbledon. Simona Halep (favorită 7), Karolina Pliskova (3), Elina Svitolina (8) și Cori Gauff (15 ani, 313 WTA) s-au calificat în optimile competiției, în timp ce favorite precum Caroline Wozniacki (14), Anett Kontaveit (20), Su-Wei Hsieh (28), Maria Sakkari (31) și Victoria Azarenka (40 WTA, fost lider mondial) au fost eliminate.





Rezultatele înregistrate vineri la Wimbledon:





Elina Svitolina (Ucraina/N.8) vs Maria Sakkari (Grecia/N.31) 6-3, 6-7 (1/7), 6-2

Petra Martic (Croația/N.24) vs Danielle Collins (SUA) 6-4, 3-6, 6-4

Karolína Muchová (Cehia) vs Anett Kontaveit (Estonia/N.20) 7-6 (9/7), 6-3

Karolína Plíšková (Cehia/N.3) vs Su-Wei Hsieh (Taiwan/N.28) 6-3, 2-6, 6-4

Simona Halep (România/N.7) vs Victoria Azarenka (Belarus) 6-3, 6-1

Cori Gauff (SUA) vs Polona Hercog (Slovenia) 3-6, 7-6 (9/7), 7-5

Shuai Zhang (China) vs Caroline Wozniacki (Danemarca/N.14) 6-4, 6-2

Dayana Yastremska (Ucraina) vs Viktorija Golubic (Elveția) 7-5, 6-3

Competiția de la "All England Lawn Tennis and Croquet Club" poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.

Svitolina (8) vs Martic (24)Muchova vs Pliskova (3)Halep (7) vs GauffZhang vs Yastremska