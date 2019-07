Wimbledon: Cori Gauff (15 ani), adversara Simonei Halep din optimi / Americanca a salvat două mingi de meci în fața Polonei Hercog

Cori Gauff, speranța tenisului american (313 WTA, 15 ani), a salvat două mingi de meci în fața slovenei Polona Hercog (60 WTA), a câștigat cu scorul de 3-6, 7-6(7), 7-5, după două ore și 46 de minute de joc, și s-a calificat în optimile competiției de la All England Club, unde o va întâlni pe Simona Halep.

Jucătoarea din Slovenia părea să se îndrepte spre o victorie ușoară câștigând primul act cu 6-3 (două break-uri) și conducând cu 5-2 în cel de-al doilea. Au urmat două game-uri în care Gauff a salvat câte o minge de meci și un tiebreak foarte dramatic, în care americanca a avut nevoie de trei mingi de set pentru a egala situația pe tabelă (ultimul schimb a avut 32 de lovituri).

Cori a început mai bine decisivul (break la 2-1 în favoarea sa), a condus cu 4-1, însă Hercog a reușit să echilibreze jocul (rebreak la 4-2) și să mărească suspansul. Gauff a câștigat trei puncte consecutive la scorul de 6-5, 30-40 și a obținut calificarea în optimi, dând dovadă de o putere incredibilă de concentrare și de o maturitate ieșită din comun.

Cori Gauff a devenit anul acesta cea mai tânără jucătoare din Era Open care ajunge pe tabloul principal la Wimbledon din calificări. După victoria în fața lui Venus Williams, Gauff declara că scopul său este câștigarea turneului.

"Scopul meu este să câștig turneul. Indiferent cu cine joc, vreau să câștig. De-a lungul celor patru mingi de meci împotriva lui Venus, știam că victoria va fi a mea. Nu am fost surprinsă că am câștigat. Cred că oamenii se limiteză prea mult. Îmi place să țintesc cât mai sus. Toți vom muri într-o zi și vreau să profit de tot", a declarat Cori Gauff.

Cori Gauff are un parcurs excelent la această ediție a Grand Slam-ului londonez. Americanca a câștigat șase partide pierzând un singur set. În urma acestei performanțe, Gauff urcă până pe locul 139 în clasamentul WTA în timp real (salt de 174 de poziții).

Rezultatele înregistrate de Cori Gauff la Wimbledon 2019:

6-3, 6-4 vs Aliona Bolsova Zadoinov (Spania, 92 WTA) - primul tur al calificărilor

6-2, 6-3 vs Valentyna Ivakhnenko (Rusia, 251 WTA) - al doilea tur al calificărilor

6-1, 6-1 vs Greetje Minnen (Belgia, 128 WTA) - al treilea tur al calificărilor

6-3, 6-3 vs Magdalena Rybarikova (Slovacia, 139 WTA) - al doilea tur

3-6, 7-6(7), 7-5 vs Polona Hercog (Slovenia, 60 WTA) - al treilea tur

Confruntarea din optimi va fi prima dintre Simona Halep și Cori Gauff.

The comeback kid - and then some! \uD83D\uDC4F 15-year-old @CocoGauff 's irresistible run at #Wimbledon continues, rallying from a set down to defeat Polona Hercog 3-6, 7-6(7), 7-5 pic.twitter.com/bS79tUkMwG

"People say No.1 Court is my court... but I guess Centre can be my court as well" - @CocoGauff #WImbledon pic.twitter.com/cclQHz2hDJ