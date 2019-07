​LiveText Simona Halep vs Victoria Azarenka 6-3, 1-1

Se aud incurajarile din tribune pentru Simona (15-15). Azarenka intuieste coltul, dar nu poate returna peste fileu (30-15). Simona a trimis cu multa forta, iar controlul a fost aproape imposibil pentru Vika. Voleul drive este perfect, Azarenka este cea care castiga punctul (30-30). Din pacate, Halep continua sa serveasca numai cu doi-ul..Minge in fileu, pe partea mai inalta a acestuia: minge de break pentru Azarenka. Simona joaca inteligent, trimite pe o traiectorie inalta, iar Vika greseste executia.







1:1 Defensiva Simonei o face pe Azarenka sa greseasca mult, ea cauta liniile si nu prea gaseste terenul (0-15). O rama, 0-30. Victoria se incurajeaza, insa e clar ca in mintea ei se produc niste lucruri...Victoria trimite bine cu primul serviciu, 15-30. Departe de minge, Halep trimite in fileu: 30-30. A fost un cadou aici venit din partea Simonei. Returul Simonei se duce putin in aut: minge de game pentru Vika (40-30). Game-ul se prelungeste, Vika mai comite o eroare (40-40). Este un moment de speculat acesta. Victoria anuleaza minge de break cu un serviciu puternic la exterior. Inca o data norocul este de partea Victoriei: banda fileului este clar pana acum de partea acesteia. Vika scapa cu bine, isi face serviciul si restabileste egalitatea (1-1). A avut ceva noroc Azarenka in acest game...







1:0 Azarenka are in sfarsit dreptate la un challenge, insa apoi tot pierde punctul: 30-0 pentru Halep (setul a inceput cu Simona la serviciu). Halep are adancime, are un timing bun, trimite perfect, iar Vika este un car de nervi: 40-0. Game la zero pentru Halep, multa incredere in jocul sportivei noastre







Desi a avut procentaje slabe de la serviciu (54% pe primul), Simona a recuperat din defensiva, acolo de unde a returnat aproape tot. O minge in plus si inca una, iar moralul Vikai a avut de suferit, precum la picatura chinezeasca. Azarenka a gresit tot mai mult, a inceput sa aiba dubii, iar Halep a castigat cu 6-3 un set in care era condusa la un moment dat cu 3-1...







6:3 Azarenka arunca cu racheta, este avertizata. Simona are o defensiva la cote inalte astazi. Exasperata, Vika mai face o dubla greseala: 0-30. Trebuie valorificat momentul acesta...Azarenka este cu moralul jos de tot. O ajuta putin si banda fileului pe Victoria, 15-30. Este foarte nervoasa Vika...Inca o data banda fileului este de partea Victoriei (30-30). Face parte din joc, asta este. Cu tot terenul liber, Victoria vrea sa rupa norii, dar trimite in plasa: minge de set pentru Halep. Victoria este la pamant, mai comite o eroare nefortata, iar setul merge in dreptul Simonei: 6-3







5:3 Dreapta inside-in, Simona se lasa foarte bine pe minge (15-0). Pe un serviciu doi moale, Vika ataca, Simona de-abia returneaza, dar Azarenka trimite voleul drive in fileu: 30-0. Halep continua sa joace practic fara serviciul unu...Forehand in lungul liniei perfect: 40-0, ce lovitura din partea Simonei! Ca o furnicuta, Halep alearga dupa fiecare minge, se intinde, se chinuie, iar rasplata este pe masura: Azarenka rateaza un smash, iar jucatoarea noastra se desprinde la 5-3...







4:3 Desi si-a deschis foarte bine terenul cu serviciul la exterior, Azarenka rateaza apoi cu jumatate de teren liber (0-15). Revine Vika cu un rever in lungul liniei (15-15). Dubla greseala: 15-30. Hai, Simona, poate fi un moment favorabil! Atac in afara terenului, bratul Victoriei pare putin incordat: 15-40. Inca un atac la limita, arbitrul de linie indica aut, iar Azarenka nu mai cere challenge (ar fi ramas fara niciunul daca nu avea dreptate). Game-ul merge in statistica Simonei, este 4-3 pentru ea in acest moment. Halep a revenit de la 1-3, iar acum va servi cu mingi noi pentru a se distanta la 5-3...







3:3 Simona are nevoie sa-si regasesca primul serviciu...El nu a venit pana acum pe Central. Venita la fileu, Simona este lobata perfect de catre adversara. Halep a fost previzibila, i-a permis Vikai sa castige punctul. Eroare nefortata, a lovit inghesuit Halep: 0-30. Procentaj slab pe primul serviciu pentru Simona (38%), Vika profita cat poate de mult. Azarenka gaseste liniile in doua randuri, Simona nu are cum sa intervina (15-40). Azarenka se apara cu un slice, dar mingea ramane in plasa: 30-40. Deplasata spre dreapta, Vika nu mai gaseste terenul: 40-40, a fost anulata si a doua minge de break. Banda fileului tine mingea in terenul Victoriei, minge de 3-3. Halep strange pumnul dupa o dreapta inside-in care ii aduce punctul, este 3-3 in acest moment







2:3 Simona variaza, trimite o scurta, apoi un lob, ii iese, o destabilizeaza putin pe Azarenka (0-15). Halep joaca foarte lung, iar acest lucru o deranjeaza pe adversara: 0-30. Poate fi un moment bun de speculat...Din pacate, Vika serveste foarte bine (15-30). Scapa Victoria un rever in cross lung: 15-40, sunt doua mingi de rebreak. Serviciu perfect la teu: 30-40. Azarenka cere inca o data challenge, mingea a fost insa lunga, este dubla greseala. Simona si-a recuperat serviciul, este 3-2 in favoarea Victoriei







1:3 Vika o surprinde pe Simona cu dreapta in lungul liniei (0-15). Halep nu prea trimite cu primul serviciu, este o problema pentru acest inceput de meci. Azarenka ia mingea din urcare si nu ii mai lasa sperante Simonei (0-30). In plus, a schimbat foarte bine directia. Wim Fissette strange pumnul. Pe o minge grea, din defensiva, Simona reuseste un passing minunat! Aplauze puternice pe Central, este 15-30. Minge in plasa, doua sanse de break pentru Azarenka. Probleme mari pentru Simona pe serviciu. Halep loveste un backhand din saritura, mingea ramane in fileu. Este 3-1 pentru Azarenka in acest prim set







Ramane de vazut cat va putea Azarenka sa mentina nivelul acesta ridicat de la serviciu. Pana acum, nicio speranta pentru Halep la retur (acolo unde se misca atat de bine)







1:2 Victoria face pasul in fata, incearca sa inchida schimburile din doua-trei lovituri (15-0). Serviciu la exterior, nimic de facut pentru defensiva Simonei (30-0). Retur in plasa al Simonei: 40-0. Serviciu inspirat pe corp, Azarenka isi castiga cu lejeritate pana acum game-urile de serviciu. Ea conduce cu 2-1 in primul set







1:1 Halep greseste cu dreapta de pe mediana (0-15). Urcata la fileu, Azarenka este prinsa pe picior gresit de catre Simona cu o minge in cross (15-15). Retur direct castigator pe un serviciu prea scurt al Simonei: 15-30. Victoria este mai puternica in acest debut de meci: loveste devreme mingea, conduce punctele: 15-40. In plus, primul serviciu nu o ajuta deloc pe Halep. O eroare a Victoriei: 30-40. Il putem vedea in loja pe Wim Fissette, cel care a lucrat cu Halep in 2014. As al Simonei, este 40-40. Nu a trecut insa pericolul pentru Halep in acest game. Azarenka cere challenge dupa un forehand in cross, mingea este insa in aut: avantaj pentru Halep, iar Vika a pierdut un challenge pentru acest set. Usor dezechilibrata, Simona greseste cu reverul in lungul liniei - egalitate. Serviciu bun, spre corp, inca o minge de 1-1. Se face pana la urma 1-1, Simona a salvat doua mingi de break







1:0 Vika incepe cu un as la teu (tusa). Azarenka incepe pe pozitii de atac, sta aproape de baseline, trimite cu adancime, pune presiune de la primele schimburi. Inca un as, s-a facut foarte rapid 40-0. O prima eroare nefortata a Vikai, cu backhandul (40-15). Primul raliu mai lung este al Simonei: a preluat initiativa, a impins-o tot mai in spate pe adversara, iar apoi dreapta in cross si-a facut treaba. Serviciul ii mai aduce un punct Victoriei, este 1-0







S-a terminat incalzirea, va incepe in curand partida din turul trei de la Wimbledon







Halep a castigat tragerea la sorti si a ales sa fie la primire







Vika si Simona sunt pe tunel, iar acum au iesit pe Central, va urma incalzirea de 5 minute







Vreme frumoasa la Londra, soare, deocamdata nu sunt motive de ingrijorare in ceea ce priveste acest aspect







S-au întâlnit de-a lungul timpului de patru ori, iar egalitatea este la ea acasă: 2-2. Singurul duel de pe iarbă i-a revenit Simonei Halep, tocmai la Wimbledon, ediția din 2017. Victoria Azarenka este într-o puternică revenire de formă, iar munca alături de Wim Fissette dă roade. Halep vs Azarenka din turul trei de la Wimbledon este în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





Halep vs Azarenka, meciuri directe:



2017, Wimbledon: 7-6(3), 6-2 pentru Halep

2015, US Open: 6-3, 4-6, 6-4 pentru Halep

2012, Linz: 6-1, 6-1 pentru Azarenka

2012, Doha: 6-3, 6-1 pentru Azarenka

* Trei au avut loc pe hard și doar unul singur pe iarbă