​Perechea Marius Copil/Ugo Humbert (România/Franţa) a părăsit Wimbledon-ul în runda inaugurală, cei doi fiind întrecuți de dublul Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray. Meciul a fost unul cu multe execuții frumoase, iar punctul zilei tocmai din această partidă a venit.



A fost 4-6, 6-1, 6-4, 6-0 pentru Pierre-Hugues Herbert și Andy Murray. Meciul a durat două ore şi 28 de minute.

Aici poți vedea cel mai spectaculos punct al partidei de dublu:



Is there anything this doubles point didn't have?!



Quite incredible \uD83D\uDC4F#Wimbledon pic.twitter.com/byYXwVbQoc