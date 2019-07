VIDEO Kyrgios, după ce l-a luat la țintă pe Nadal cu o minge trasor: "Da, l-am vizat. Voiam să-l lovesc în piept. De ce mi-aş cere scuze?"

Nick Kyrgios a oferit câteva momente controversate în timpul meciului <cu grad ridicat de risc> jucat împotriva lui Rafael Nadal. La un moment dat, pe o venire a ibericului spre fileu, australianul l-a luat la țintă pe adversar cu o minge trasor: "Da, l-am vizat. Voiam să-l lovesc în piept. De ce mi-aş cere scuze?", a fost răspunsul lui Nick la conferința de presă.



Ce spune despre momentul în care și-a lovit adversarul cu o minge

"Da, l-am vizat. Voiam să-l lovesc în piept. De ce mi-aş cere scuze? Câte Grand Slam-uri a câştigat, câţi bani are în cont? Cred că poate primi o minge în piept. Nu îmi cer scuze" - Nick Kyrgios, la conferinţa de presă.



Ce spune Nadal



"Nu doar pentru mine este periculos, ci şi pentru arbitri, pentru spectatori. Ştiu că atunci când loveşti aşa, mingea poate ajunge oriunde" - Rafael Nadal.

