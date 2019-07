VIDEO Wimbledon (m): Marcos Baghdatis la final de drum; Isner, Cilic și Simon au fost eliminați / Federer, Nadal și Nishikori, în turul al treilea (Rezultatele zilei)

Marcos Baghdatis a disputat ultima partidă din carieră, joi, la Wimbledon. Cipriotul a fost învins de italianul Matteo Berrettini în trei seturi și a părăsit competiția în turul al doilea. John Isner (favorit 9), Marin Cilic (13) și Gilles Simon (20) sunt cele mai importante nume eliminate, în timp ce Roger Federer (2), Rafael Nadal, Kei Nishikori (8) și Fabio Fognini (12) s-au calificat în runda următoare.

Rezultatele înregistrate joi la Wimbledon:

Sam Querrey (USA) vs Andrey Rublev (RUS) 6-3, 6-2, 6-3

John Millman (AUS) vs Laslo Djere (SRB/N.31) 6-3, 6-2, 6-1

Tennys Sandgren (USA) vs Gilles Simon (FRA/N.20) 6-2, 6-3, 4-6, 3-6, 8-6

Fabio Fognini (ITA/N.12) vs Marton Fucsovics (HUN) 6-7 (6/8), 6-4, 7-6 (7/3), 2-6, 6-3

Joao Sousa (POR) vs Marin Cilic (CRO/N.13) 6-4, 6-4, 6-4

Daniel Evans (GBR) vs Nikoloz Basilashvili (GEO/N.18) 6-3, 6-2, 7-6 (7/2)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs Ricardas Berankis (LTU) 7-6 (7/4), 6-3, 6-3

Rafael Nadal (ESP/N.3) vs Nick Kyrgios (AUS) 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3)

Kei Nishikori (JPN/N.8) vs Cameron Norrie (GBR) 6-4, 6-4, 6-0

Steve Johnson (USA) vs Alex De Minaur (AUS/N.25) 3-6, 7-6 (7/4), 6-3, 3-6, 6-3

Jan-Lennard Struff (GER/N.33) vs Taylor Fritz (USA) 6-4, 6-3, 5-7, 7-6 (7/2)

Mikhail Kukushkin (KAZ) vs John Isner (USA/N.9) 6-4, 6-7 (3/7), 4-6, 6-1, 6-4

Matteo Berrettini (ITA/N.17) vs Marcos Baghdatis (CYP) 6-1, 7-6 (7/4), 6-3

Diego Schwartzman (ARG/N.24) vs Dominik Koepfer (GER) 6-0, 6-3, 7-5

Lucas Pouille (FRA/N.27) vs Grégoire Barrère (FRA) 6-1, 7-6 (7/0), 6-4

Roger Federer (SUI/N.2) vs Jay Clarke (GBR) 6-1, 7-6 (7/3), 6-2

