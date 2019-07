​LiveScore Monica Niculescu vs Elise Mertens 5-7, 0-3

Wimbledon, turul II

Câștigătoarea partidei Niculescu vs Mertens se va duela în turul al treilea cu Qiang Wang (China, 15 WTA), care a învins-o pe Tamara Zidansek (Slovenia, 61 WTA), scor 6-1, 6-2.





Monica Niculescu vs Elise Mertens, confruntări directe:





2018, Hobart: abandon Niculescu (accidentare la gât)

2017, Biel: 6-2, 6-2 pentru Mertens

2017, Hobart (finala): 6-3, 6-1 pentru Mertens





* Meciurile au avut loc pe hard.

Pentru prezența în turul doi de la Wimbledon, Monica Niculescu va primi 72.000 de lire sterline şi 70 de puncte WTA, iar calificarea în turul al treilea i-ar aduce 111.000 de lire sterline și 130 de puncte.





În primul tur, Niculescu a trecut de Andrea Petkovic (Germania, 69 WTA), scor 2-6, 6-2, 7-5, în timp ce Mertens a învins-o pe Fiona Ferro (Franța, 100 WTA), scor 6-2, 6-0.





Aici poți citi o amplă prezentare a turneului de la Wimbledon.

Monica Niculescu acuză probleme medicale, jocul este întrerupt în aceste momente (time-out medical).Monica urcă aproape de fiecare dată la fileu (de 18 ori a câștigat punctul, de 14 a pierdut). O minge prea lungă trimisă de româncă. Două oportunități de rebreak pentru Monica. Prima este salvată cu un as, iar a doua cu un serviciu bun spre exterior. Mertens atacă și își apără avantajul (0-3).Început perfect pentru Elise, game alb (închis cu un as). Mertens controlează jocul în aceste momente. Monica reușește un voleu (30-30). Încă unul. Dublă greșeală. Scurta Monicăi se oprește în fileu. Passing-ul lui Elise îi aduce un break (0-2).Monica și-a ieșit din ritm. Mertens câștigă primele trei puncte ale game-ului, Monica întrerupe seria belgiencei cu un voleu. Passing-ul Monicăi iese afară. Niculescu va servi pentru a rămâne în set. Monica începe foarte bine și câștigă primele două puncte fără probleme. Atac excelent al lui Mertens. Elise ratează o lovitură, minge de tiebreak pentru Niculescu. Dublă greșeală (40-30). Atac nepregătit al Monicăi, Mertens o pasează și egalează la 40. Încă o oportunitate ratată de Monica. Niculescu nu poate împinge setul în tiebreak, ratează a patra ocazie. Mai obține una. Și ce retur reușește Mertens... Minge prea scurtă a Monicăi, Mertens urcă la fileu și crede că a închis punctul (Monica cere challenge și are dreptate, lovitura a fost afară). Încă un atac grăbit. Un slice trimis în fileu de româncă, Mertens are minge de set. Slice prea lung, Elise se impune cu 7-5.Elise încearcă să copieze strategia Monicăi, dar atacul ei de lângă fileu iese afară. Scurtă previzibilă a româncei, belgianca nu a avut probleme. Mertens se face zid la fileu, Monica nu o poate pasa și pierde punctul. Sigură pe ea, Mertens își face game-ul de serviciu. Un prim game câștigat ușor de Monica la lansare. Monica este aproape de un retur decisiv, dar ratează de puțin ținta. Dublă greșeală a belgiencei (30-30). Mertens rezistă, Monica va servi pentru câștigarea setului. Un prim retur bun al lui Elise. Mertens o pasează bine pe româncă (0-30). O minge trimisă afară de Niculescu, trei mingi de break pentru Mertens... Elise face un game de retur foarte bun, Monica ratează o ocazie importantă (5-5).Niculescu joacă foarte bine la fileu și închide cu un voleu. Mertens anticipează scurta, ajunge la timp la minge și închide punctul în cross. Mertens câștigă cel mai spectaculos punct al partidei, după ce Monica a blocat mai multe atacuri de lângă fileu. Încă o urcare a Monicăi, de data asta câștigătoare (40-40). Mertens prinde colțul terenului. Monica strigă "Come on!", după un serviciu foarte bun. Scurtă urmată de un lob câștigător, Monica rămâne în față, 4-2.Încă un game echilibrat, ambele jucătoare au probleme la serviciu. Monica revine de la 15-30 și își apără break-ul. Elise începe cu un smash excelent, dar continuă cu o dublă greșeală. Monica forțează cu slice-ul, dar trimite în banda fileului. Mertens încă nu are soluții pentru slice-urile jucătoarei noastre, care avansează de fiecare dată pentru a ataca decisiv. Niculescu este prinsă prea aproape de teren și nu apucă să mai trimită înapoi. Retururile lungi ale româncei o forțează pe belgiancă să rateze, încă o minge de break. Mertens revine și câștigă game-ul.Monica își cheamă adversara la fileu cu o scurtă și o pasează. Niculescu returnează prea lung și pare puțin nervoasă. Forehand în lung de linie urmat de un voleu de lângă fileu pentru Monica. Mertens ratează cu forehand-ul, alte două mingi de break. Prima este ratată pe serviciul secund. Lob perfect al Monicăi, care câștigă din nou pe serviciul adversarei.Mertens servește prima. Belgianca alternează serviciile bune cu o dublă greșeală, Monica obține o primă minge de break, însă Elise urcă bine la fileu și egalează la 40. Monica vine la fileu și o forțează pe adversară să rateze. Început foarte bun pentru româncă (a făcut break). Jucătoarea noastră este foarte agresivă, urcă la fileu aproape la fiecare punct. Jocul este unul echilibrat, schimburile sunt lungi, iar Mertens face rebreak-ul după o minge trimisă de Monica în fileu (1-1).Gianluca Moscarella este arbitrul de scaun al partidei.Cele două jucătoare se află la încălzire.​Monica Niculescu se află pentru a 12-a oară consecutiv pe tabloul principal de la Wimbledon, unde a obținut cea mai bună performanță în 2015, când a ajuns până în optimi (învinsă de Timea Bacsinszky). Acesta este de altfel și cel mai bun rezultat al româncei la un Grand Slam. Ea a mai jucat în optimi și la US Open, în 2011.