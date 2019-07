Wimbledon: Ashleigh Barty, în turul trei fără set pierdut

Ashleigh Barty (liderul mondial) s-a calificat, joi, fără nicio emoție în turul trei de la Wimbledon, Grand Slam unde este favorită numărul unu. Australianca a trecut după doar 55 de minute de Alison Van Uytvanck, scor 6-1, 6-3.



Aflată în cea mai bună perioadă a carierei, Barty a avut procentaje bune la serviciu (79% puncte câștigate pe primul și 58% pe al doilea), și-a trecut in statistică 13 lovituri câștigătoare și a comis doar 7 erori neforțate.

În următorul meci, Barty o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Beatriz Haddad Maia și Harriet Dart.



Ultima înfrângere din circuit suferită de Ashleigh a avut loc la turneul de la Roma, atunci când în turul trei a fost învinsă de Kristina Mladenovic (6-2, 6-3). De la acel moment, australianca a legat 14 victorii consecutive.

She means business.



Racing into the third round, world No.1 @ashbar96 extends her match-winning run to 14 as she wastes no time in beating Alison Van Uytvanck#Wimbledon pic.twitter.com/bAT7OYuLJm