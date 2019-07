La Wimbledon, premiul pentru primul tur la simplu este chiar de 45.000 de lire sterline. Bernard Tomic are posibilitatea să facă apel.

Tomic a pierdut cu scorul de 2-6, 1-6, 4-6 meciul cu Tsonga, în 58 de minute, fără să depună vreun efort real, prestaţie calificată drept jenantă de presa internaţională.

In a truly BIZARRE encounter, Jo-Wilfried Tsonga obliterates a care free, effortless Bernard Tomic 6-2, 6-1, 6-4 in under an hour. Tomic’s body language attracted bronx cheers throughout the match and boos when he lost. #Wimbledon pic.twitter.com/E4SfsahzNR