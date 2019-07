Cuplul de lesbiene format din Alison Van Uytvanck și Greet Minnen a evoluat în premieră la Wimbledon

Cuplul lesbian format din tenismenele Alison Van Uytvanck (25 de ani, 58 WTA) şi Greet Minnen (21 de ani, 128 WTA) a devenit primul de acest fel care concurează în tenisul profesionist. Cele două au trecut în primul tur al probei de dublu, miercuri, de Freya Christie şi Katie Swan, scor 7-5, 6-2, transmite Mediafax.





Cele două se află într-o relaţie de trei ani, însă primul meci împreună pe terenul de tenis a avut loc la ediţia din acest an de la Wimbledon. Belgiencele îi îndeamnă pe cei din tenis care se află în aceeaşi situaţie să vorbească deschis despre orientarea sexuală pentru a-i ajuta şi pe alţii să treacă mai uşor peste eventualele comentarii negative primite din partea publicului.



“Am vrea să vedem mai multe persoane care ies în faţă şi să spună că este în regulă ceea ce se întâmplă. Cred că oamenii ar avea mai multă încredere. Ar fi ceva benefic, bărbaţii ar aprecia asta. Mai multe persoane şi-ar recunoaşte orientarea sexuală în felul acesta. Cu siguranţă există tenismeni activi gay. Personal, consider că dacă aş fi fost bărbat, mi-ar fi fost mult mai greu să recunosc că sunt gay, asta din cauza stereotipurilor existente”, a declarat Alison Van Uytvanck, potrivit The Guardian.



Printre jucătoarele cunoscute din tenisul feminin care au dezvăluit public că sunt lesbiene se numără Billie Jean King, Martina Navratilova şi Amelie Mauresmo. În schimb, singurul tenismen de după Al Doilea Război Mondial care a recunoscut că este homosexual a fost americanul Brian Vahaly, acum în vârstă de 39 de ani. Fostul tenismen şi-a recunoscut orientarea sexuală în 2017, la un deceniu după retragere.



Van Uytvanck şi-a recunoscut public orientarea sexuală şi faptul că se află într-o relaţie cu Greet Minnen într-un interviu acordat în februarie 2018: “În curând ne vom muta împreună. Ne simţim foarte fericite împreună şi asta este ceea ce vrem să arătăm lumii. Nimeni nu trebuie să se justifice în faţa lumii de ce este lesbiană sau homosexual, nu este ca şi cum ar fi o boală. Avem o relaţie foarte deschisă, iar părinţii mei sunt mândri de acest lucru. Acest lucru a fost foarte important pentru noi pentru că sprijinul ne-a făcut să ne simţim mai bine. Nu găsesc că este un tabu, actuala mea relaţie mă face fericită. Acum o să mă adresez copiilor şi o să transmit un mesaj clar lumii: "fără agresiune"! Lumea trebuie să afle cu ce m-am confruntat în viaţă şi ce dificultăţi am întâmpinat până să ajung să am noroc. Lumea trebuie să afle şi să înţeleagă durerea pe care a trebuit să o suport”, declara belgianca, la acel moment.



În turul secund al probei de dublu de la Wimbledon, Minnen şi Van Uytvanck le vor întâlni pe surorile Chan, Hao-Ching şi Latisha.