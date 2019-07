Simona Halep, despre meciul cu Mihaela Buzărnescu: "Am jucat bine amândouă. M-am simțit încrezătoare pe teren și puternică psihic"

Wimbledon

"Este diferit, pentru că este din aceeaşi ţară şi colegă, stai cu ea la Fed Cup, la antrenamente de obicei acasă, în România. Însă când am intrat pe teren mi-am spus că este o adversară normală şi să nu mă gândesc la aceste lucruri. Dacă începi să te gândeşti, după aceea ţi se pierde concentrarea. Consider că astăzi am stat destul de bine mental şi am jucat un tenis bun, amândouă am jucat bine. Cred că joc ok, este mereu dificil pe iarbă, dar a fost un meci mai greu decât primul, astfel că este bine că l-am putut câştiga. Am avut şi momente dificile, am pierdut setul doi deşi am condus, iar apoi a trebuit să lupt până la final, pentru fiecare minge. M-am simţit încrezătoare pe teren şi puternică psihic", a spus Simona Halep, potrivit News.ro.

Simona a prefațat și partida cu Victoria Azarenka din turul al treilea: "Am avut meciuri foarte grele cu Azarenka în trecut, am jucat aici în urmă cu doi ani, cred. Va fi o mare provocare pentru mine, dificil, pentru că joacă agresiv şi nu este uşor pe iarbă, dar sunt încrezătoare că am şansa mea şi voi câştiga. Îmi doresc foarte tare să câştig fiecare meci pe care îl joc. La US Open când am revenit pe teren, pentru că am avut întreruperea, am fost mai agresivă. Şi aici am fost agresivă. Azarenka este o jucătoare solidă, care loveşte mingea puternic din toate poziţiile. Consider că trebuie să fiu puternică pe picioare, să nu mă duc în spate deloc, pentru că dacă merg în spate nu o să am prea multe şanse. Serviciul este important, va trebui să lucrez un pic, astăzi nu am servit grozav, dar am încredere, am mai câştigat aici, însă meciul este deschis, amândouă avem şansa noastră. Mă simt din ce în ce mai bine, sunt în creştere. Astăzi a fost mai bine”, a mai spus Halep, potrivit News.ro.

Halep vs Azarenka, meciuri directe:





2017, Wimbledon: 7-6(3), 6-2 pentru Halep

2015, US Open: 6-3, 4-6, 6-4 pentru Halep

2012, Linz: 6-1, 6-1 pentru Azarenka

2012, Doha: 6-3, 6-1 pentru Azarenka

Simona a mai spus că speră ca Andy Murray şi Serena Williams să joace la dublu mixt la Wimbledon pe terenul central, deoarece toată lumea va fi interesată să îi vadă.

“Sper să îi pună pe Andy Murray şi pe Serena pe terenul central, pentru că toată lumea o să se uite la ei. Sunt doi mari campioni şi cred că va fi o experienţă plăcută pentru toţi să îi vadă pe amândoi pe teren de aceeaşi parte”, a încheiat românca.





Britanicul Andy Murray şi americanca Serena Williams fac pereche la dublu mixt la Wimbledon şi vor juca în primul tur cu echipa Andreas Mies/Alexa Guarachi (Germania/Chile).

Competiția de la "All England Lawn Tennis and Croquet Club" poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.