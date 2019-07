Wimbledon: Margarita Gasparyan, ghinion teribil - A ratat o minge de meci, iar apoi s-a accidentat / Svitolina, calificare cu noroc

Elina Svitolina (8 WTA) a fost la un pas să fie eliminată de la Wimbledon în turul al doilea, însă soarta meciului s-a schimbat brusc după ce Margarita Gasparyan (62 WTA) s-a accidentat și a fost nevoită să abandoneze la scorul de 7-5, 5-6. Rusoaica a avut și o minge de meci la scorul 5-4 în favoarea sa în setul secund.



După ce o eliminase pe Svitolina în urmă cu două săptămâni în primul tur de la Birmingham (scor 6-3, 3-6, 6-4), Gasparyan a început în forță partida din turul doi de la Wimbledon. Rusoaica de 24 de ani a condus cu 5-2 în primul set, însă Svitolina a reușit trei game-uri consecutive și a echilibrat jocul. Finalul setului i-a aparținut însă tot rusoaicei, care a reușit un break pe final și și-a adjudecat manșa cu 7-5.

Începutul actului secund a fost dominat tot de Margarita, dar ucraineanca a avut din nou puterea să revină și de la 3-1 pentru rusoaică s-a făcut 3-3. S-a mers apoi cap la cap cu serviciul, iar la scorul de 5-4, Gasparyan a avut minge de meci pe serviciul adversarei. Svitolina a reușit să anuleze șansa rusoaicei și a egalat situația pe tabelă (5-5).

În game-ul următor, la 30-0 pentru Svitolina, Gasparyan s-a accidentat la picior și s-a prăbușit pe teren. Rusoaica a continuat însă partida, și-a pierdut serviciul după ce salvase o minge de break, iar apoi a luat decizia de a se retrage, la 6-5 și 40-15 pentru ucraineancă. Meciul s-a încheiat după o oră și 53 de minute.

În turul trei, Elina Svitolina se va duela cu Maria Sakkari (32 WTA), cap de serie numărul 31, învingătoare cu 6-4, 6-1 în fața cehoaicei Marie Bouzkova (115 WTA).



