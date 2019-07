LiveText Simona Halep vs Mihaela Buzărnescu 3-3

Wimbledon, turul II

Simona da drumul bratului, trimite aspru cu forehandul, mai inalt, iar Buzarnescu nu mai poate returna (0-15). Serviciu-voleu incercat de Miki, dar Halep simte mutarea adversarei si o paseaza inca o data pe Buzarnescu (0-30). Miki revine cu un forehand inside-in, Simona nici nu a mai plecat dupa minge. Nivel ridicat al agresivitatii. Desi a condus bine raliul, Mihaela a incercat un unghi ascutit cu reverul, dar a gasit doar plasa: 15-40.







3:3 Simona castiga primul punct al game-ului, dar Mihaela revine cu o executie superba: voleu drive de backhand care cade pe tusa (15-15). Halep nu se acomodeaza cu mingea venita prea devreme din terenul advers, Buzarnescu este jucatoarea mai agresiva acum. Eroare nefortata pentru Halep, 15-40. Inca o data reverul este formidabil pentru Miki: cross scurt, unghi foarte bun, este 3-3







29% vs 38% procentajul punctelor castigate pe primul serviciu: Halep vs Buzarnescu







3:2 Reverul ramane o arma importanta pentru Halep: trimite foarte bine in cross lung (0-15). Intrata in teren, Simona nu ii da sperante Mihaelei cu un forehand in lungul de linie (0-30). Retur in fileu, Simona comenteaza dezaprobator (15-30). Doua mingi de break, Buzarnescu s-a grabit si a trimis in burta fileului (15-40). Buzarnescu nu vrea sa stea mult in schimburi, isi asuma riscuri mari, iar mingea nu prinde terenul: inca un break, este 3-2 pentru Simona, iar Halep va urma la serviciu







Dupa un inceput ezitant de partida, Buzarnescu si-a gasit reperele, a fost agresiva, a luat mingea din urcare, iar Simona a parut surprinsa de mingile venite din terenul advers







2:2 Miki gaseste tusa, mingea nu mai sare, iar Simona nu mai poate returna (0-15). Scurta minunata a Mihaelei, se face 0-30. Game dificil pentru Halep. Inca o eroare a Simonei, de pe mediana, trei mingi de break pentru Buzarnescu (0-40). Break la zero, cat de bine a stat la retur Buzarnescu...







2:1 Buzarnescu serveste mai bine, mai ingrijit, iar defensiva Simonei nu are un raspuns pe masura (30-0). Are insa grija Miki de colega ei de FedCup: mai comite o dubla greseala (30-15). De pe culoarul de dublu, Buzarnescu gaseste un forehand in lungul liniei - lovitura castigatoare: 40-15. Un backhand executat dintr-o pozitie dificila se duce in aut, iar game-ul ii revine Mihaelei. In acest moment, Halep conduce cu 2-1 in primul set







Este atat de ciudat sa le vezi jucand una impotriva celeilalte dupa ce in ultimii ani le-ai vazut numai impreuna la FedCup...







2:0 Buzarnescu are adancime, trimite aproape de baseline, iar Simona nu mai poate returna in teren (0-15). Miki face pasul la fileu, dar pe o minge scurta, iar Halep nu o iarta si o paseaza (15-15). O rama pe backhand din partea Mihaelei, mingea se duce mult in aut: 30-15. Serviciul este pe linie, Halep conduce cu 40-15, doua mingi de 2-0. Inca o rama a Mihaelei, se face 2-0. Parca prea multa tensiune in racheta lui Miki in acest debut de meci







1:0 Meciul a inceput cu Miki la serviciu. O prima eroare cu reverul a Mihaelei (0-15). Primul raliu mai intens este trecut de partea Mihaelei - eroare cu forehandul din partea Simonei. Buzarnescu incearca sa fie agresiva, sa forteaze cu forehandul, dar nu prea are precizie pana acum (15-30). Doua mingi de break: reverul Simonei (razant) a facut diferenta (15-40). Dreapta inside-in nu prinde terenul, Simona a ratat prima sansa de break (30-40). Se simte presiunea din chiar primul game, iar Buzarnescu comite o dubla greseala - break al Simonei







Sunt romani in tribune, ramane de vazut cum se vor imparti :)







Aurelie Tourte este arbitrul din scaun al partidei de pe terenul 2







Simona a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca





Cele doua jucatoare se afla la incalzire







De trei ore si 14 minute a avut nevoie Reilly Opelka pentru a trece de Stan Wawrinka (7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6), partida avand loc pe terenul 2, cel pe care in curand isi vor face aparitia Simona Halep si Mihaela Buzarnescu







Nu au avut ocazia să se dueleze anul trecut atunci când Simona era lider mondial, iar Mihaela era pe val, însă tragerea la sorți le-a scos în cale o întâlnire în turul doi de la Wimbledon. Primele două "rachete" ale României din FedCup luptă pentru a avansa pe tabloul Grand Slam-ului londonez. Meciul Halep vs Buzărnescu va fi în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.

Site-ul WTA ne vorbește despre un singur meci direct între Halep și Buzărnescu. Acesta datează din 2008, la Monteroni D'arabia (Italia), pe zgură, iar Simona s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-0.