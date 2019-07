Nick Kyrgios, înainte de meciul cu Rafael Nadal de la Wimbledon: "Nu aș ieși cu el la o bere"

Nu mai este pentru nimeni un secret că Nick este băiatul rău al circuitului ATP, derapajele sale fiind multiple. După ce l-a atacat pe Nadal la începutul anului după victoria de la Acapulco, Kyrgios face noi afirmații despre Rafa: "Nu cred că am putea să mergem să bem o bere împreună".





S-a făcut cunoscut în lumea tenisului mondial tocmai la Wimbledon și tocmai împotriva lui...Nadal. La ediția din 2014 a Grand Slam-ului londonez, Nick îl învingea în patru seturi pe iberic, scor 7-6(5), 5-7, 7-6(5), 6-3, și scotea <capul> în lumea mare a sportului alb.







De atunci, cei doi s-au întâlnit în total de șase ori, iar echilibrul domină duelul: 3-3.







Australianul s-a impus la Wimbledon (2014), Cincinnati (2017) și Acapulco (2019), iar Rafa la Roma (2016), Madrid (2017) și Beijing (2017).







Ce spune australianul despre omul Nadal







"Nu cred că eu și Rafa am putea să mergem la Dog & Fox să bem o bere împreună. Nu îl cunosc deloc, îl știu doar ca jucător de tenis. Pur și simplu nu, nu îl cunosc. Nu știu cum vreți să răspund la întrebarea asta. E o întrebare tare ciudată. Da, 100% (n.r. dacă îi este mai ușor să stea de vorbă cu alți jucători din circuit) . Asta este. Cu unii mă înțeleg, iar cu alții nu. Ne respectăm reciproc, dar asta e tot" - Nick Kyrgios, pentru presa internațională, citat de metro.co.uk.





De-abia așteaptă să joace cu Rafa





"Da, abia aștept. Când am văzut că e pe tablou cu mine, am fost foarte fericit. E mai interesant. Când ești mic, vrei să joci cu cel mai bun jucător din lume, pe cel mai bun teren din lume. Nu se știe niciodată când voi mai ajunge în situația de a juca împotriva lui aici, la Wimbledon. O să dau tot ce am mai bun" - Nick Kyrgios.







Ce spune Rafa despre jucătorul Kyrgios







"Voi juca împotriva unui jucător talentat. Este un adversar periculos, pentru turul 2 este un oponent dur. Știu asta. Trebuie să fiu sută la sută și o să mă lupt pentru asta"- Rafael Nadal.







Meciul din turul doi de la Wimbledon va avea loc în cursul zilei de joi, la o oră ce va fi anunțată de organizatori.





