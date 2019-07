Wimbledon: Victoria Azarenka, adversara învingătoarei dintre Halep şi Buzărnescu - Bielorusa a câștigat 12 game-uri consecutive în meciul cu Tomljanovic

Victoria Azarenka (40 WTA) a făcut o adevărată demonstrație de tenis în meciul cu Ajla Tomljanovic (Australia, 49 WTA). Condusă cu 2-0 în startul partidei, jucătoarea din Belarus a avut o revenire spectaculoasă, câștigând toate cele 12 game-uri disputate până la finalul confruntării. În turul al treilea de la Wimbledon, Azarenka se va duela cu învingătoarea meciului dintre Simona Halep și Mihaela Buzărnescu.

Azarenka a obținut victoria după 62 de minute de joc.



Pentru un loc în optimi, Azarenka se va confrunta cu învingătoarea duelului românesc Halep vs Buzărnescu.



Victoria Azarenka s-a întâlnit doar cu Simona Halep în trecut. Scorul meciurilor directe este 2-2. Românca a câştigat ultimele două partide, în 2017, în optimi la Wimbledon, scor 7-6 (3), 6-2, şi în 2015, în sferturi la US Open, scor 6-3, 4-6, 6-4. Succesele Victoriei datează din 2012, la Linz, scor 6-1, 6-1, şi la Doha, scor 6-3, 6-1, ambele în optimi.



Cea mai bună performanță a Victoriei Azarenka la Wimbledon este faza semifinalelor, atinsă la edițiile din 2011 (învinsă de Petra Kvitova) și 2012 (învinsă de Serena Williams). Anul trecut, fostul lider mondial s-a oprit în turul al doilea, fiind învinsă de Karolina Pliskova, scor 6-3, 6-3.

Azarenka are două titluri de Grand Slam în palmares, la Australian Open (2012, 2013). Ea a mai ajuns în finală la US Open, tot în 2012 și 2013. Bielorusa a fost lider mondial timp de 51 de săptămâni, în două perioade (30 ianuarie - 10 iunie 2012 și 9 iulie 2012 - 17 februarie 2013) .



Partida dintre Simona Halep (7 WTA) și Mihaela Buzărnescu (53 WTA) va începe după terminarea disputei dintre Stan Wawrinka (19 ATP) și Reilly Opelka (63 ATP), în jurul orei 16:00, putând fi urmărită LiveText pe HotNews.ro.

