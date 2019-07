Pauline Parmentier critică abandonul Mariei Sharapova: "Când ajungi până la 5-0, poți să termini. Nu-mi pasă ce spun oamenii. Mi-am câștigat meciul"

"Mi-ar fi plăcut să termine meciul. Am vrut să mă bucur. Am văzut că a scăzut ritmul în setul al treilea. Mă gândeam că va abandona la 3-0 sau 4-0. Dar când ajungi până la 5-0, poți să termini. Chiar și așa, am decis să mă bucur. Nu-mi pasă ce spun oamenii. Mi-am câștigat meciul.





Timp de 15 zile m-am simțit bine pe iarbă. A fost o mare bătălie în al doilea set, dar apoi ea a jucat în mod evident mai slab. Nici nu știam cu cine voi juca în turul următor, nu mă uitasem, am văzut că joc cu Suarez Navarro. Nu am niciun fel de așteptări. Încerc să mă bucur, să-mi fac jocul, am avut câteva slice-uri, am urcat la fileu, încerc să continui așa", a spus Pauline Parmentier, potrivit L'Equipe.





Maria Sharapova (80 WTA) a fost la două puncte distanță de victorie în fața franțuzoaicei Pauline Parmentier, în primul tur de la Wimbledon. La scorul de 6-4, 5-4 și 30-30, rusoaica a suferit o accidentare la încheietura mâinii stângi, a pierdut setul secund la tiebreak (4-7) și nu a mai contat în setul decisiv, fiind nevoită să se retragă la 0-5, după două ore și 17 minute de joc.





În turul al doilea, Pauline Parmentier va da piept cu spaniola Carla Suarez Navarro (31 WTA), cap de serie numărul 30, care a trecut de Samantha Stosur (Australia, 119 WTA), scor 6-2, 7-5.