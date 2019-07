Wimbledon: Andy Murray și-a găsit "jumătatea" pentru dublu mixt - Serena Williams

Tenismenul britanic Andy Murray a anunţat că va face echipă cu americanca Serena Williams, în proba de dublu mixt de la Wimbledon, informează BBC, conform News.ro.





După o accidnetare la şold care a fost apropae să-i încheie cariera, Murray încearcă să revină treptat la forma din trecut cu meciuri de dublu. El nu participă la simplu la Wimbledon, turneu pe care l-a câştigat în 2013 şi 2016, însă o va face la dublu şi la dublu mixt.



Dacă la dublu masculin şi-a găsit partener, pe francezul Pierre Hugues-Herbert, Murray s-a plâns că îi este mai greu să găsească o jucătoare cu care să participe la dublu mixt.



"Am vorbit cu vreo două jucătoare, dar am fost refuzat", a afirmat Murray, luna trecută.



Una dintre jucătoarele care l-au refuzat a fost australianca Ashleigh Barty, locul 2 mondial şi câştigătoare a ultimei ediţii a French Open, care a motivat prin faptul că i-ar fi greu să evolueze în trei probe, la Wimbledon. Altă sportivă a fost Kristina Mladenovic din Franţa.



Când au aflat de aceste refuzuri, alte jucătoare s-au îmbulzit pe reţelele de socializare să-i propună lui Murray să facă echipă cu ele, la al treilea grand slam al anului.



Serena Williams, de şapte ori câştigătoare la simplu pe iarba londoneză, s-a arătat şi ea dispusă pentru un parteneriat cu tenismenul britanic.



"Dacă voi vreţi asta cu adevărat... bine, rezolvat. Doar pentru voi, să nu uitaţi!", le-a declarat Williams jurnaliştilor, zilele trecute.



"Serena este evident o jucătoare strălucitoare, are un palmares extraordinar la dublu, este excelentă pe iarbă. Este fără îndoială cea mai bună jucătoare din toate timpurile. Deci, ar fi o parteneră puternică", a spus şi Murray despre această posibilitate.



Acum parteneriatul este confirmat oficial, iar Murray şi Williams ar putea debuta joi.



Serena Williams are 16 titluri de grand slam la dublu în palmares, dintre care două la dublu mixt (Wimbledon şi US Open, ambele în 1998, cu Max Mirnîi).



La dublu masculin, Andy Murray şi Pierre-Hugues Herbert vor juca în primul tur vor cu Marius Copil şi cu francezul Ugo Humbert.