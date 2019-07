Monica Niculescu, despre prezența sa la Wimbledon: "Am venit cu chef și am energie"

Monica Niculescu (31 de ani, nr. 111 WTA) s-a calificat în turul secund la Wimbledon, după ce a trecut de jucătoarea Andrea Petkovic (31 de ani, nr. 69 WTA), în trei seturi, 2-6, 6-2, 7-5. La finalul meciului câștigat, jucătoarea din România a precizat că acest turneu a găsit-o plină de energie, potrivit Mediafax.





"Cu Andrea am jucat de foarte multe ori, ultima dată la Doha și am câștigat eu. Cu Andrea joc set decisiv mereu. A fost foarte greu meciul de azi. Ultima mea partida a fost duminică și toată ziua m-am gândit la meciul ăsta. De asta am intrat mai greu în partidă.





Mă bucur mult că, la 2-0 în decisiv, am câștigat game-ul. M-am simțit încrezătoare în decisiv, la 4-4, când am făcut punctul și cred că acolo am reușit să inchid meciul. Am avut și putină odihnă pentru că am fost accidentată, am avut ceva cu gamba. Am fost șase săptămâni acasă, m-am încărcat bine și m-am recuperat bine. Am venit cu chef și am energie. Cred că și jocul meu m-a ajutat, slice, venit în fața servici-vole, cred că ăsta e", a spus Monica Niculescu, la Eurosport.





În turul al doilea se va întâlni cu favorita numărul 21 a turneului, sportiva din Belgia, Elise Mertens.





"Am tot jucat cu Mertens și m-a bătut rău. Nu am jucat însă pe iarbă cu ea și asta e bine. Cred că are un joc solid, nu are nicio bubă, ca să zic așa. Eu voi încerca să joc așa cum am făcut-o și astăzi și sper să intru mai bine în meci acum", a mai spus Monica.

Competiția de la "All England Lawn Tennis and Croquet Club" poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.