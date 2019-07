​Wimbledon: Serena Williams și Petra Kvitova s-au calificat în runda a doua, după victorii în două seturi

Serena Williams s-a calificat în turul al doilea de la Wimbledon, după ce a învins-o pe italianca Giulia Gatto-Monticone (debutantă la All England Club la 31 de ani). Mai departe merge și Petra Kvitova, care a trecut de Ons Jabeur (semifinalistă la Eastbourne).

Serena s-a impus cu 6-2, 7-5, după o oră și 20 de minute de joc, însă meciul său nu a fost o plimbare prin parc. Williams a început perfect meciul și conducea deja cu 5-0 după doar 20 de minute. Italianca a dat semne de revenire și a amânat puțin inevitabilul, reușind un break (6-2).

Fanii de pe Centralul de la All England Club au avut o favorită clară, italiancă fiind susținută pe toată durata partidei. Cu un bandaj foarte mare aplicata pe genunchiul stâng, italianca a jucat din ce în ce mai bine și a obținut chiar și felicitările Serenei după o lovitură direct câștigătoare.

După șapte game-uri fără probleme la serviciu pentru cele două jucătoare, Serena a făcut break-ul, însă a părut lentă și s-a certat singură după ce a ratat ocazia de a închide partida la serviciu. Gatto-Monticone a egalat la 5, însă Williams a închis partida după un schimb remarcabil la ultimul punct.

Petra Kvitova a revenit după o accidentare care a ținut-o departe de teren timp de șase săptămâni. Cehoaica a avut nevoie de o oră pentru a trece de creativa Ons Jabeur (Tunisia, 56 WTA), scor 6-4, 6-2.

Meciul a debutat cu cinci game-uri de serviciu în care cele două jucătoare nu au întâmpinat probleme. Strategia riscantă a lui Jabeur nu a dat roade, aceasta ratând mai multe loburi și lovituri de forehand, Kvitova desprinzându-se la 5-2. Ons a închis robinetul cu greșeli neforțate, a salvat trei mingi de set și a făcut un break, însă nu a mai putut recupera diferența și setul s-a încheiat cu scorul de 6-4 în favoarea Petrei.

Jabeur a încercat să țină aproape de Kvitova, să fie la fel de agresivă, însă strategia sa a funcționat prea rar și aceasta nu a putut emite pretenții în setul secund. Ons a totalizat 15 erori neforțate și doar nouă lovituri direct câștigătoare, mult prea puțin pentru a pune cu adevărat probleme. Relaxată, Petrova a controlat partida și, cu un joc foarte bun la fileu, a obținut biletul pentru turul următor.

Kvitova se va întâlni cu Kristina Mladenovic (Franța, 48 WTA), care a trecut de Vitalia Diatchenko (Rusia, 83 WTA), scor 7-5, (4)6-7, 6-2.

