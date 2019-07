​Wimbledon: Roger Federer, victorie în patru seturi în fața lui Lloyd George Harris

Competiția de la "All England Lawn Tennis and Croquet Club" poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.

Pentru Roger, aceasta a fost a 17-a victorie consecutivă în primul tur de la Wimbledon.Harris (22 ani), care a fost rezervă la ediția din 2018 a turneului Next Gen ATP Finals, a început foarte bine partida de pe Central, a returnat foarte agresiv și a controlat punctele de pe linia de fund. Nivelul sud-africanului a scăzut în următoarele seturi, însă acest lucru a venit și ca urmare a îmbunătățirii jocului elvețianului. Federer a câștigat 29 din 31 de puncte jucate la fileu (94%) și a terminat partida cu 41 de lovituri direct câștigătoare și doar 14 erori neforțate.Potrivit site-ului oficial al circuitului ATP, ultima înfrângere a lui Roger Federer în primul tur al unui turneu de Grand Slam datează din 2003, când acesta era învins de Luis Horna la Roland Garros. La Wimbledon, elvețianul a pierdut de trei ori în prima rundă: la debut în 1999 (vs Jiri Novak), în 2000 (vs Yevgeny Kafelnikov) și în 2002 (vs Mario Ancic).